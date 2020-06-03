В Лондоне протестующие попытались прорваться к офису премьера

По пути протестующие проходили мимо резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, где группами делали остановки, скандировали лозунги и выражали недовольство сохраняющимся в стране расизмом. Несколько человек попытались прорваться через установленной полицией кордон, но их скрутили стоящие в оцеплении стражи порядка.