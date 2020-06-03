В Лондоне протестующие попытались прорваться к офису премьера

ЛОНДОН, 3 июн — РИА Новости. Участники лондонской акции в защиту прав чернокожих, посвященной погибшему в США при задержании полицией Джорджу Флойду, пытались устроить потасовку у резиденции премьер-министра Великобритании, сообщили РИА Новости очевидцы.
Тысячи человек в среду собрались в лондонском Гайд-парке, чтобы выразить протест против расизма. После митинга они направились маршем через центр Лондона к парламентской площади, где был запланирован еще один митинг.
По пути протестующие проходили мимо резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, где группами делали остановки, скандировали лозунги и выражали недовольство сохраняющимся в стране расизмом. Несколько человек попытались прорваться через установленной полицией кордон, но их скрутили стоящие в оцеплении стражи порядка.
Источник в столичной полиции сообщил РИА Новости, что демонстранты побили одного из сотрудников. Информации о задержаниях пока нет.
Позднее митингующие собрались на парламентской площади. Они выкрикивали антирасистские лозунги и кидали в полицию пластиковые бутылки.
Замначальника Скотленд-Ярда Алекс Маррей, в свою очередь, заявил, что акция в Лондоне была мирной. Полиция также поблагодарила ее участников за сдержанность. Официальных заявлений по поводу стычек у офиса премьера не делалось.
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