Курский губернатор ушел на удаленку до итогов теста на COVID-19

"После информации о подтверждении положительного теста на ковид у первого заместителя губернатора Станислава Набоко, глава региона сразу же сдал тест на новую коронавирусную инфекцию. До выяснения результатов Роман Владимирович будет работать в удалённом режиме", - говорится в сообщении.