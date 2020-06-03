Курский губернатор ушел на удаленку до итогов теста на COVID-19

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сдал тест на COVID-19 после того, как заболел его первый зам, и будет работать удаленно до выяснения результатов, сообщила пресс-служба администрации региона.
"После информации о подтверждении положительного теста на ковид у первого заместителя губернатора Станислава Набоко, глава региона сразу же сдал тест на новую коронавирусную инфекцию. До выяснения результатов Роман Владимирович будет работать в удалённом режиме", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что у Набоко в среду подтвердилась коронавирусная инфекция. У него повышенная температура, он лечится дома.
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