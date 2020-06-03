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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T22:27
https://ria.ru/20200603/1572431059.html
Курский губернатор ушел на удаленку до итогов теста на COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/155090/20/1550902058_0:243:3209:2048_1036x0_80_0_0_fc558bb289c9bdb2d05e27f334d8f2e9.jpg
РИА Новости

Курский губернатор ушел на удаленку до итогов теста на COVID-19

22:27 03.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сдал тест на COVID-19 после того, как заболел его первый зам, и будет работать удаленно до выяснения результатов, сообщила пресс-служба администрации региона.
"После информации о подтверждении положительного теста на ковид у первого заместителя губернатора Станислава Набоко, глава региона сразу же сдал тест на новую коронавирусную инфекцию. До выяснения результатов Роман Владимирович будет работать в удалённом режиме", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что у Набоко в среду подтвердилась коронавирусная инфекция. У него повышенная температура, он лечится дома.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоман СтаровойтКурская областьОбщество
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