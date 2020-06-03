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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T22:24
https://ria.ru/20200603/1572430983.html
В Ярославле рассказали об успешном испытании лекарств против COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571848092_0:0:3038:1709_1036x0_80_0_0_85e77d59dd0a763733becd5f36893b13.jpg
РИА Новости

В Ярославле рассказали об успешном испытании лекарств против COVID-19

22:23 03.06.2020 (обновлено: 22:24 03.06.2020)
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© Фото : РФПИПрепарат "Авифавир" прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК "ХимРар"
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
© Фото : РФПИ
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Ярославские медики испытывают в лечении COVID-19 несколько препаратов и отмечают их положительное влияние на состояние пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.
Ярославский госпиталь ветеранов войн участвует в исследовании препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Там открыто три исследовательских центра, которые изучают три лекарственных препарата для лечения и профилактики коронавирусной инфекции: "Олокизумаб", "Авифавир" и "Галавит".
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"Олокизумаб" относится к группе противовоспалительных препаратов. Раньше он использовался в ревматологии, но для лечения коронавирусной инфекции его применяют впервые. Исследуют в госпитале и первый российский препарат от коронавирусной инфекции "Авифавир". Его получают пациенты, которые уже заражены вирусом и нуждаются в противовирусной терапии", - сообщает оперштаб в Telegram-канале, посвященном ситуации по коронавирусу в регионе.
В среду медики начали испытывать "Галавит", ранее применявшийся в хирургии и нейрохирургии. Препарат обладает хорошими иммуномодулирующими свойствами, отметила главный внештатный терапевт регионального департамента здравоохранения Мария Можейко. "Это исследование мы будем проводить среди врачей, медперсонала, которые работают в очагах, в условиях большой вирусной концентрации. Препарат необходим для профилактики. Десять дней приема препарата, и мы посмотрим, какой будет эффект. Первые данные по московским клиникам очень хорошие", - сказала она.
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Наблюдение за пациентами, принимающими новые препараты, проводится практически круглосуточно, и все они находятся под постоянным контролем не только врачей госпиталя, но и главных специалистов региона: терапевта, пульмонолога и эндокринолога.
"На протяжении того времени, что мы работаем с коронавирусной инфекцией, мы поняли, что пневмония у большинства пациентов не поддается лечению антибиотиками. И сейчас мы понимаем, что эти новые направления в лечении оправданы. Мы видим, как больные хорошо это переносят, и видим эффект в лечении: снижение температуры, исчезновение интоксикации, без особых побочных действий", - рассказал главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Николай Поярков.
Отмечается, что исследования препаратов рассчитаны как минимум на месяц, в течение которого за пациентами будет вестись постоянное наблюдение: две недели в стационаре, а затем еще две недели дома.
В Ярославской области 3356 заболевших с начала пандемии, из них 896 человек выздоровели, 14 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЯрославская областьОбщество
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