В Ярославле рассказали об успешном испытании лекарств против COVID-19

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Ярославские медики испытывают в лечении COVID-19 несколько препаратов и отмечают их положительное влияние на состояние пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.

Ярославский госпиталь ветеранов войн участвует в исследовании препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Там открыто три исследовательских центра, которые изучают три лекарственных препарата для лечения и профилактики коронавирусной инфекции: "Олокизумаб", "Авифавир" и "Галавит".

"Олокизумаб" относится к группе противовоспалительных препаратов. Раньше он использовался в ревматологии, но для лечения коронавирусной инфекции его применяют впервые. Исследуют в госпитале и первый российский препарат от коронавирусной инфекции "Авифавир". Его получают пациенты, которые уже заражены вирусом и нуждаются в противовирусной терапии", - сообщает оперштаб в Telegram-канале, посвященном ситуации по коронавирусу в регионе.

В среду медики начали испытывать "Галавит", ранее применявшийся в хирургии и нейрохирургии. Препарат обладает хорошими иммуномодулирующими свойствами, отметила главный внештатный терапевт регионального департамента здравоохранения Мария Можейко. "Это исследование мы будем проводить среди врачей, медперсонала, которые работают в очагах, в условиях большой вирусной концентрации. Препарат необходим для профилактики. Десять дней приема препарата, и мы посмотрим, какой будет эффект. Первые данные по московским клиникам очень хорошие", - сказала она.

Наблюдение за пациентами, принимающими новые препараты, проводится практически круглосуточно, и все они находятся под постоянным контролем не только врачей госпиталя, но и главных специалистов региона: терапевта, пульмонолога и эндокринолога.

"На протяжении того времени, что мы работаем с коронавирусной инфекцией, мы поняли, что пневмония у большинства пациентов не поддается лечению антибиотиками. И сейчас мы понимаем, что эти новые направления в лечении оправданы. Мы видим, как больные хорошо это переносят, и видим эффект в лечении: снижение температуры, исчезновение интоксикации, без особых побочных действий", - рассказал главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Николай Поярков.

Отмечается, что исследования препаратов рассчитаны как минимум на месяц, в течение которого за пациентами будет вестись постоянное наблюдение: две недели в стационаре, а затем еще две недели дома.

Ярославской области 3356 заболевших с начала пандемии, из них 896 человек выздоровели, 14 скончались.