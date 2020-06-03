В Миннеаполисе продлили комендантский час

"Жителям Миннесоты больше, чем когда-либо нужно опираться на своих соседей, выступать за свои общины и принимать участие в этом неотложном разговоре о решении наших системных проблем. Спасибо вам за то, что вы делаете все это мирно – мы снова просим вас оставаться внутри (домов - ред.) начиная с 10 часов (вечера)", - написал Уолц.