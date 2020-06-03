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2020-06-03T22:22
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В Миннеаполисе продлили комендантский час
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РИА Новости

В Миннеаполисе продлили комендантский час

22:22 03.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие национальной гвардии США в городе Сент-Пол
Военнослужащие национальной гвардии США в городе Сент-Пол
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Губернатор штата Миннесота Тим Уолц продлил на два дня комендантский час в Миннеаполисе, где уже неделю продолжаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Как сообщил губернатор на странице в Twitter, комендатский час будет действовать в среду и в четверг с 22.00 по 4.00 местного времени (отстает от московского на 8 часов). Таким образом ограничительные меры в городе, введенные в прошлый четверг, продлятся целую неделю.
"Жителям Миннесоты больше, чем когда-либо нужно опираться на своих соседей, выступать за свои общины и принимать участие в этом неотложном разговоре о решении наших системных проблем. Спасибо вам за то, что вы делаете все это мирно – мы снова просим вас оставаться внутри (домов - ред.) начиная с 10 часов (вечера)", - написал Уолц.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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