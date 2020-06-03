В секторе Газа выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

ГАЗА, 3 июн - РИА Новости. Пять новых случаев заражения COVID-19 выявлены в секторе Газа, сообщила РИА Новости представитель министерства здравоохранения в палестинском анклаве Вафаа Яги.

"Пять новых случаев заражения коронавирусом выявлены в секторе Газа, что увеличивает общее число инфицированных в палестинском анклаве до 66", - заявила Яги.

Представитель минздрава добавила, что "47 пациентов еще находятся под наблюдением в медицинском карантине в больнице КПП Рафиах, где они проходят лечение".

В среду министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела сообщила в заявлении для прессы, что количество инфицированных в Палестине достигло 635.