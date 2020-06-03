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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T22:18
https://ria.ru/20200603/1572430873.html
В секторе Газа выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

В секторе Газа выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

22:18 03.06.2020
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
ГАЗА, 3 июн - РИА Новости. Пять новых случаев заражения COVID-19 выявлены в секторе Газа, сообщила РИА Новости представитель министерства здравоохранения в палестинском анклаве Вафаа Яги.
"Пять новых случаев заражения коронавирусом выявлены в секторе Газа, что увеличивает общее число инфицированных в палестинском анклаве до 66", - заявила Яги.
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
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В Палестине продлили режим чрезвычайного положения
Представитель минздрава добавила, что "47 пациентов еще находятся под наблюдением в медицинском карантине в больнице КПП Рафиах, где они проходят лечение".
В среду министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела сообщила в заявлении для прессы, что количество инфицированных в Палестине достигло 635.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыПалестинаВ мире
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