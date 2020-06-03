Террористы обстреляли населенные пункты в провинции Идлиб

"Зафиксировано два обстрела населенного пункта Руайха, один обстрел населенного пункта Дахр-эль-Кебир, один обстрел населенного пункта Эль-Джрада, один обстрел населенного пункта Эд-Дана в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра"*, - говорится в сообщении.