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2020-06-03T22:17
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Террористы обстреляли населенные пункты в провинции Идлиб
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РИА Новости

Террористы обстреляли населенные пункты в провинции Идлиб

22:17 03.06.2020
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Террористическая организация "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксировано два обстрела населенного пункта Руайха, один обстрел населенного пункта Дахр-эль-Кебир, один обстрел населенного пункта Эль-Джрада, один обстрел населенного пункта Эд-Дана в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра"*, - говорится в сообщении.
Подразделения российской военной полиции продолжили патрулировать несколько маршрутов в провинциях Алеппо, Ракка, Дэйр-эз-Зор и Хасеке.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Айн-Иса – Махмудли – Квайрес – аэродром Метрас", - добавил Щербицкий.
Контр-адмирал отметил, что специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским ЦПВС и турецкой стороной продолжает функционирование.

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Война в СирииДжабхат ан-НусраИдлиб (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
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