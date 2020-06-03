Медсестра пензенской больницы умерла от COVID-19

САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости. Медсестра пензенской областной клинической больницы имени Бурденко скончалась от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, сообщило в среду медучреждение.

ВОЗ предупредила об угрозе "разрушительной" второй волны коронавируса

ВОЗ предупредила об угрозе "разрушительной" второй волны коронавируса

В сообщении отмечается, что руководство и весь коллектив больницы выражают искренние слова соболезнования семье и родственникам медсестры.