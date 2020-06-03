Медсестра пензенской больницы умерла от COVID-19

САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости. Медсестра пензенской областной клинической больницы имени Бурденко скончалась от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, сообщило в среду медучреждение.
"Произошел первый случай смерти нашего медицинского сотрудника. После продолжительного лечения умерла Кодилова Инна Геннадьевна - младшая медицинская сестра по уходу за больными приемного отделения больницы. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная тяжелой формой пневмонии… 29 июня ей бы исполнился 51 год", - сообщается на странице областной больницы в Instagram.
В сообщении отмечается, что руководство и весь коллектив больницы выражают искренние слова соболезнования семье и родственникам медсестры.
Всего в области лабораторно подтверждены 2585 случев коронавируса, выздоровели 2132 человека, скончались 24 пациента с COVID-19, в том числе 1 июня сообщалось о смерти женщины 1969 года рождения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.