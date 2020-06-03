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2020-06-03T22:13
https://ria.ru/20200603/1572430781.html
Медсестра пензенской больницы умерла от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397232_0:0:3154:1774_1036x0_80_0_0_fb896974635cbe45558267d88ab2f3ba.jpg
РИА Новости

Медсестра пензенской больницы умерла от COVID-19

22:13 03.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости. Медсестра пензенской областной клинической больницы имени Бурденко скончалась от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, сообщило в среду медучреждение.
"Произошел первый случай смерти нашего медицинского сотрудника. После продолжительного лечения умерла Кодилова Инна Геннадьевна - младшая медицинская сестра по уходу за больными приемного отделения больницы. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная тяжелой формой пневмонии… 29 июня ей бы исполнился 51 год", - сообщается на странице областной больницы в Instagram.
Медик
Вчера, 10:45Распространение нового коронавируса
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В сообщении отмечается, что руководство и весь коллектив больницы выражают искренние слова соболезнования семье и родственникам медсестры.
Всего в области лабораторно подтверждены 2585 случев коронавируса, выздоровели 2132 человека, скончались 24 пациента с COVID-19, в том числе 1 июня сообщалось о смерти женщины 1969 года рождения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПензенская областьОбщество
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