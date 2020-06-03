Полиция заявила, что шествие в память Флойда в Лондоне прошло мирно

ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Замначальника Замначальника Скотланд-Ярда Алекс Маррей заявил, что акция в Лондоне в память погибшего афроамериканца Джорджа Флойда была мирной, полиция также поблагодарила ее участников за сдержанность.

В среду в Лондоне прошел многотысячный марш в защиту прав чернокожих. Участники прошли от Гайд-Парка до Парламентской площади. У резиденции премьера несколько человек пытались устроить потасовку с полицией, но она была пресечена. Несколько человек во время митингов кидали в полицию пустые пластиковые бутылки. К настоящему времени часть участников шествия разошлась по домам.

"Это был мирный протест. Мы по-настоящему благодарны всем, кто вел себя мирно. Мы обещаем работать вместе с жителями Лондона, чтобы сделать город более безопасным и укрепить доверие всех, кто в нем живет", - говорится в заявлении Маррея.