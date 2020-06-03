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2020-06-03T22:08
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Полиция заявила, что шествие в память Флойда в Лондоне прошло мирно
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РИА Новости

Полиция заявила, что шествие в память Флойда в Лондоне прошло мирно

22:08 03.06.2020
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© REUTERS / Hannah McKayЛюди в Гайд-парке во время акции протеста в Лондоне
Люди в Гайд-парке во время акции протеста в Лондоне
© REUTERS / Hannah McKay
ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Замначальника Скотланд-Ярда Алекс Маррей заявил, что акция в Лондоне в память погибшего афроамериканца Джорджа Флойда была мирной, полиция также поблагодарила ее участников за сдержанность.
В среду в Лондоне прошел многотысячный марш в защиту прав чернокожих. Участники прошли от Гайд-Парка до Парламентской площади. У резиденции премьера несколько человек пытались устроить потасовку с полицией, но она была пресечена. Несколько человек во время митингов кидали в полицию пустые пластиковые бутылки. К настоящему времени часть участников шествия разошлась по домам.
"Это был мирный протест. Мы по-настоящему благодарны всем, кто вел себя мирно. Мы обещаем работать вместе с жителями Лондона, чтобы сделать город более безопасным и укрепить доверие всех, кто в нем живет", - говорится в заявлении Маррея.
Ранее источник в силовых структурах сообщил, что один полицейский был побит при потасовке на Даунинг-Стрит, однако официальных заявлений полиция на этот счет не делала. О задержаниях и других инцидентах не сообщалось.
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Джордж ФлойдСкотленд-ЯрдЛондонВ мире
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