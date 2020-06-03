Разрешения на онлайн-торговлю лекарствами получили 20 аптечных сетей

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уже 20 аптечных организаций с опытом работы более года и ряд сетевых аптек получили разрешение на дистанционную торговлю безрецептурными препаратами, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня уже 20 аптечных организаций, имеющие опыт работы более года, и сетевые - не меньше 10 аптек имеющие в своём составе, уже получили разрешение на торговлю, продажу безрецептурных лекарственных препаратов с доставкой непосредственно до самого пациента", - сказал Мурашко в эфире Первого канала.