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2020-06-03T22:07
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Разрешения на онлайн-торговлю лекарствами получили 20 аптечных сетей
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РИА Новости

Разрешения на онлайн-торговлю лекарствами получили 20 аптечных сетей

22:07 03.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФармацевты в одной из аптек Симферополя
Фармацевты в одной из аптек Симферополя
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уже 20 аптечных организаций с опытом работы более года и ряд сетевых аптек получили разрешение на дистанционную торговлю безрецептурными препаратами, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня уже 20 аптечных организаций, имеющие опыт работы более года, и сетевые - не меньше 10 аптек имеющие в своём составе, уже получили разрешение на торговлю, продажу безрецептурных лекарственных препаратов с доставкой непосредственно до самого пациента", - сказал Мурашко в эфире Первого канала.
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РоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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