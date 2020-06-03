Экс-полицейскому по делу Флойда хотят вменить более тяжкое преступление

Согласно законам штата Миннесота, убийство второй степени - это либо умышленное, но не преднамеренное (то есть незапланированное и неподготовленное) причинение смерти, либо неумышленное причинение смерти в результате нанесения телесных повреждений или причинение смерти, сопряженное с иным нетяжким преступлением. За убийство второй степени, как умышленное, так и неумышленное, в штате Миннесота предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 40 лет.

Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. На другом видео можно видеть, что на арестованного навалились еще двое полицейских. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.