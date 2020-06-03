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2020-06-03T22:16
https://ria.ru/20200603/1572430286.html
Экс-полицейскому по делу Флойда хотят вменить более тяжкое преступление
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РИА Новости

Экс-полицейскому по делу Флойда хотят вменить более тяжкое преступление

21:51 03.06.2020 (обновлено: 22:16 03.06.2020)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Генпрокурор штата Миннесота в США намерен вменить экс-полицейскому Дереку Чавену, проходящему по делу Джорджа Флойда, более тяжкое преступление и предъявить обвинение в убийстве, сообщила сенатор из штата Миннесота Эми Клобушар.
Ранее Чавену были предъявлены обвинен в убийстве третьей степени, то есть неумышленном причинении смерти путем совершения чрезвычайно опасных для других действий.
"Генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон ужесточит обвинение против Дерека Чавена до убийства второй степени по делу Джорджа Флойда, а также предъявит обвинения трем другим офицерам. Это важный шаг для правосудия", - сообщила Клобушар в Twitter.
В свою очередь, издание Star Tribune сообщает со ссылкой на источники, что трем другим экс-офицерам полиции, которые присутствовали при задержании Флойда, будут предъявлены обвинения в "содействии и пособничестве убийству".
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Согласно законам штата Миннесота, убийство второй степени - это либо умышленное, но не преднамеренное (то есть незапланированное и неподготовленное) причинение смерти, либо неумышленное причинение смерти в результате нанесения телесных повреждений или причинение смерти, сопряженное с иным нетяжким преступлением. За убийство второй степени, как умышленное, так и неумышленное, в штате Миннесота предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 40 лет.
Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. На другом видео можно видеть, что на арестованного навалились еще двое полицейских. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
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