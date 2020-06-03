Контакты Путина и Додона пока не планируются, заявил Песков

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пока согласованных контактов между президентами России и Молдавии Владимиром Путиным и Игорем Додоном нет, но при необходимости они могут появиться, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока согласованных контактов нет. Но при необходимости они могут появиться", - сказал он.
Ранке лидер Молдавии заявил, что планирует обсудить с российским руководством вопрос предоставления кредита в 200 миллионов евро. Визит в РФ он планирует совершить 24 июня.