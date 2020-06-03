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2020-06-03T21:45
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Контакты Путина и Додона пока не планируются, заявил Песков
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РИА Новости

Контакты Путина и Додона пока не планируются, заявил Песков

21:45 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пока согласованных контактов между президентами России и Молдавии Владимиром Путиным и Игорем Додоном нет, но при необходимости они могут появиться, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока согласованных контактов нет. Но при необходимости они могут появиться", - сказал он.
Ранке лидер Молдавии заявил, что планирует обсудить с российским руководством вопрос предоставления кредита в 200 миллионов евро. Визит в РФ он планирует совершить 24 июня.
Президент Молдавии Игорь Додон
19 мая, 13:01
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Игорь ДодонДмитрий ПесковВладимир ПутинМолдавияВ мире
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