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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T21:45
https://ria.ru/20200603/1572430121.html
Минздрав: при необходимости клиники вернутся к приему больных COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571155242_0:34:2900:1665_1036x0_80_0_0_e8572290d132d8dac8c47c5dbb7b8886.jpg
РИА Новости

Минздрав: при необходимости клиники вернутся к приему больных COVID-19

21:45 03.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. При необходимости, если будет вторая волна коронавируса, клиники, которые возобновляют обычную работу, должны быстро вернуться к приёму пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее Мурашко сообщил, что 8 клиник, подведомственных Минздраву, возвращаются к привычной работе.
"При необходимости, если будет вторая волна или потребуется вновь вернуть клиники к работе, мы должны быстро и незамедлительно к этому вернуться",- сказал Мурашко в эфире Первого канала.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудники инфекционного корпуса Республиканской детской клинической больницы во Владикавказе, где лечат пациентов с COVID-19
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