Минздрав: при необходимости клиники вернутся к приему больных COVID-19

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. При необходимости, если будет вторая волна коронавируса, клиники, которые возобновляют обычную работу, должны быстро вернуться к приёму пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее Мурашко сообщил, что 8 клиник, подведомственных Минздраву, возвращаются к привычной работе.
"При необходимости, если будет вторая волна или потребуется вновь вернуть клиники к работе, мы должны быстро и незамедлительно к этому вернуться",- сказал Мурашко в эфире Первого канала.
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