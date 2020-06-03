Восемь клиник Минздрава со среды возобновили обычную работу

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Восемь клиник, подведомственных Минздраву, возобновляют со среды обычную работу, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"С сегодняшнего дня мы возвращаем восемь клиник, подведомственных министерству здравоохранения... Восемь клиник, которые активно принимали участие в лечении москвичей, возвращаются к своему привычному режиму", - сказал Мурашко в эфире Первого канала.
Он уточнил, что это разные клиники, в том числе занимающиеся эндокринологией, кардиологией, травматологией и колопроктологией.
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