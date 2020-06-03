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2020-06-03T21:40
https://ria.ru/20200603/1572430026.html
Восемь клиник Минздрава со среды возобновили обычную работу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977191_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3ce3f15d02a276c2ea1d8167802b0757.jpg
РИА Новости

Восемь клиник Минздрава со среды возобновили обычную работу

21:40 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Восемь клиник, подведомственных Минздраву, возобновляют со среды обычную работу, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"С сегодняшнего дня мы возвращаем восемь клиник, подведомственных министерству здравоохранения... Восемь клиник, которые активно принимали участие в лечении москвичей, возвращаются к своему привычному режиму", - сказал Мурашко в эфире Первого канала.
Он уточнил, что это разные клиники, в том числе занимающиеся эндокринологией, кардиологией, травматологией и колопроктологией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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