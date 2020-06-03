Белый дом заявил о праве Трампа послать военных на разгон протестов

"Президент обладает полномочиями задействовать военных для охраны граждан, охраны полицейских... Это, безусловно, один из инструментов, которым мы располагаем и который в случае необходимости будет задействован", - сказала она, добавив, что в настоящий момент этого не требуется, поскольку ситуацию контролируют полицейские и нацгвардия.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США неделю назад после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.