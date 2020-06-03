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2020-06-03T21:51
https://ria.ru/20200603/1572429998.html
Белый дом заявил о праве Трампа послать военных на разгон протестов
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РИА Новости

Белый дом заявил о праве Трампа послать военных на разгон протестов

21:39 03.06.2020 (обновлено: 21:51 03.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США имеет полномочия задействовать военных для защиты американских городов в ходе беспорядков, но в данный момент такой необходимости нет, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Президент обладает полномочиями задействовать военных для охраны граждан, охраны полицейских... Это, безусловно, один из инструментов, которым мы располагаем и который в случае необходимости будет задействован", - сказала она, добавив, что в настоящий момент этого не требуется, поскольку ситуацию контролируют полицейские и нацгвардия.
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