Мурашко назвал показания к госпитализации больных COVID-19

А уже в условиях стационара, добавил министр, "или усилить оказываемую медицинскую помощь, лекарственную терапию, либо, соответственно, провести дополнительные диагностические процедуры, чтобы избежать тяжелых осложнений".

"Потому что мы видим сегодня, что своевременное и грамотное, тактически выстроенное лечение позволяет профилактировать негативные исходы, осложнения и добиться выздоровления в очень короткий промежуток времени", - отметил он.