Мурашко назвал показания к госпитализации больных COVID-19

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Если при амбулаторном лечении на третьи сутки у пациента с COVID-19 сохраняется высокая температура, то медики должны принять решение о госпитализации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Если находясь на амбулаторном лечении на третьи сутки все-таки сохраняется высокая температура и появляются симптомы утяжеления заболевания, то обязательно медицинские работники должны принять решение о госпитализации", - сказал Мурашко в интервью Первому каналу.
А уже в условиях стационара, добавил министр, "или усилить оказываемую медицинскую помощь, лекарственную терапию, либо, соответственно, провести дополнительные диагностические процедуры, чтобы избежать тяжелых осложнений".
"Потому что мы видим сегодня, что своевременное и грамотное, тактически выстроенное лечение позволяет профилактировать негативные исходы, осложнения и добиться выздоровления в очень короткий промежуток времени", - отметил он.
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