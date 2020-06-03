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2020-06-03T21:47
https://ria.ru/20200603/1572429834.html
Мурашко назвал показания к госпитализации больных COVID-19
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РИА Новости

Мурашко назвал показания к госпитализации больных COVID-19

21:33 03.06.2020 (обновлено: 21:47 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Если при амбулаторном лечении на третьи сутки у пациента с COVID-19 сохраняется высокая температура, то медики должны принять решение о госпитализации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Если находясь на амбулаторном лечении на третьи сутки все-таки сохраняется высокая температура и появляются симптомы утяжеления заболевания, то обязательно медицинские работники должны принять решение о госпитализации", - сказал Мурашко в интервью Первому каналу.
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А уже в условиях стационара, добавил министр, "или усилить оказываемую медицинскую помощь, лекарственную терапию, либо, соответственно, провести дополнительные диагностические процедуры, чтобы избежать тяжелых осложнений".
"Потому что мы видим сегодня, что своевременное и грамотное, тактически выстроенное лечение позволяет профилактировать негативные исходы, осложнения и добиться выздоровления в очень короткий промежуток времени", - отметил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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