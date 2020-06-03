В Чечне ураганный ветер повредил крыши домов

"По состоянию на 20.20 в результате прохождения дождя и сильного ветра в Старопромысловском районе Грозного повреждена кровля школы №49, на площади около 400 квадратных метров, в Гудермесе и Урус-Мартане также повреждены кровли жилых пятиэтажек", - говорится в сообщении. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.
ГУ МЧС продолжает собирать информацию.
На видеороликах, появившихся в чеченском сегменте социальных сетей, видны поваленные ветром деревья, рекламные щиты, кровли, срываемые ветром с частных домов.
Ранее Чеченский центр гидрометеорологии предупредил о непогоде 3 и 4 июня, ожидались сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду.