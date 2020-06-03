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В Чечне ураганный ветер повредил крыши домов
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РИА Новости

В Чечне ураганный ветер повредил крыши домов

21:32 03.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 3 июн - РИА Новости. Ураганный ветер с дождем в Чечне повредил кровли домов и школы в Грозном, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС .
"По состоянию на 20.20 в результате прохождения дождя и сильного ветра в Старопромысловском районе Грозного повреждена кровля школы №49, на площади около 400 квадратных метров, в Гудермесе и Урус-Мартане также повреждены кровли жилых пятиэтажек", - говорится в сообщении. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.
ГУ МЧС продолжает собирать информацию.
На видеороликах, появившихся в чеченском сегменте социальных сетей, видны поваленные ветром деревья, рекламные щиты, кровли, срываемые ветром с частных домов.
Ранее Чеченский центр гидрометеорологии предупредил о непогоде 3 и 4 июня, ожидались сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду.
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Чеченская республика (Чечня)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГрозныйУрус-МартанГудермесПроисшествия
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