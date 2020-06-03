В Чечне ураганный ветер повредил крыши домов

На видеороликах, появившихся в чеченском сегменте социальных сетей, видны поваленные ветром деревья, рекламные щиты, кровли, срываемые ветром с частных домов.

Ранее Чеченский центр гидрометеорологии предупредил о непогоде 3 и 4 июня, ожидались сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду.