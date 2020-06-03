Во Франции еще 81 человек умер от коронавируса

ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 81 человек и превысило 29 тысяч, сообщает в среду Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
Накануне сообщалось о 28 940 умерших.
"С начала эпидемии во Франции умерли 29 021 человек, из них 18 671 - в больницах, а 10350 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике ведомства. Информация о смертях в социальных учреждениях представлена по сведениям на вторник, следующее обновление данных ожидается на будущей неделе.
Отмечается, что всего с начала эпидемии в больницы с коронавирусом попали 102 133 человека, из них 18 019 - в отделениях реанимации. По данным на среду, 69 455 человек уже выписались домой.
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