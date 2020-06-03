Во Франции еще 81 человек умер от коронавируса

"С начала эпидемии во Франции умерли 29 021 человек, из них 18 671 - в больницах, а 10350 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике ведомства. Информация о смертях в социальных учреждениях представлена по сведениям на вторник, следующее обновление данных ожидается на будущей неделе.