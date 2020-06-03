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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T21:25
https://ria.ru/20200603/1572429663.html
Во Франции еще 81 человек умер от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096659_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_ad01c6088e52404da54e2765d571967e.jpg
РИА Новости

Во Франции еще 81 человек умер от коронавируса

21:25 03.06.2020
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AP Photo / Jean-Francois Badias
ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 81 человек и превысило 29 тысяч, сообщает в среду Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
Накануне сообщалось о 28 940 умерших.
Медик
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"С начала эпидемии во Франции умерли 29 021 человек, из них 18 671 - в больницах, а 10350 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике ведомства. Информация о смертях в социальных учреждениях представлена по сведениям на вторник, следующее обновление данных ожидается на будущей неделе.
Отмечается, что всего с начала эпидемии в больницы с коронавирусом попали 102 133 человека, из них 18 019 - в отделениях реанимации. По данным на среду, 69 455 человек уже выписались домой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФранцияВ мире
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