США готовят новые санкции против "Северного потока-2"

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против газопровода " Американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против газопровода " Северный поток — 2 ", сообщает Блумберг со ссылкой на проект документа.

По информации агентства, ранее введенные ограничения планируется применить ко всей деятельности, касающейся прокладки труб и страхования. Теперь санкции будут также применимы к страховым компаниям, которые предоставляют услуги работающим на трубопроводе танкерам.

Кроме того, под санкции попадут порты, которые примут участвующие в строительстве корабли, сообщает агентство. Ограничения также предусмотрены для компаний, которые предоставляют "услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования" на суда.

В тексте законопроекта будет указано, что всякий, кто участвует в проекте в любом качестве, "незамедлительно столкнется с серьезными американскими санкциями", заявил сенатор Тед Круз.

Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет. В него включили ограничения против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, практически сразу объявила о приостановке работы.

Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщил, что использование трубоукладчика "Академик Черский" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

Газопровод "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство на дне Балтийского моря двух ниток газопровода от побережья России до Германии.

Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США выступили против реализации проекта. Киев не хочет потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон стремится проталкивать свой СПГ на европейском рынке. Страны Балтии и Польша, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".