Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T01:05
https://ria.ru/20200603/1572429609.html
США готовят новые санкции против "Северного потока-2"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155630/70/1556307058_0:177:3160:1955_1036x0_80_0_0_a3819cf17f938d999c2fd90a12fc13ee.jpg
РИА Новости

США готовят новые санкции против "Северного потока-2"

21:23 03.06.2020 (обновлено: 01:05 04.06.2020)
17754
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против газопровода "Северный поток — 2", сообщает Блумберг со ссылкой на проект документа.
По информации агентства, ранее введенные ограничения планируется применить ко всей деятельности, касающейся прокладки труб и страхования. Теперь санкции будут также применимы к страховым компаниям, которые предоставляют услуги работающим на трубопроводе танкерам.
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Вчера, 18:02
США не остановят строительство "Северного потока – 2", заявил Антонов
Кроме того, под санкции попадут порты, которые примут участвующие в строительстве корабли, сообщает агентство. Ограничения также предусмотрены для компаний, которые предоставляют "услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования" на суда.
В тексте законопроекта будет указано, что всякий, кто участвует в проекте в любом качестве, "незамедлительно столкнется с серьезными американскими санкциями", заявил сенатор Тед Круз.

Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет. В него включили ограничения против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, практически сразу объявила о приостановке работы.
Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщил, что использование трубоукладчика "Академик Черский" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
29 мая, 16:40
Эксперт оценил шансы "Академика Черского" достроить "Северный поток — 2"

Газопровод "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство на дне Балтийского моря двух ниток газопровода от побережья России до Германии.
Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США выступили против реализации проекта. Киев не хочет потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон стремится проталкивать свой СПГ на европейском рынке. Страны Балтии и Польша, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".
При этом Москва, а также Берлин и Вена не раз указывали на то, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергобезопасности европейских государств. В поддержку строительства выступала также Норвегия.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
1 июня, 22:56
РБК: способное достроить Nord Stream 2 судно обрело нового владельца
2671326719370
Обсудить 30
Северный поток — 2Балтийское мореАлександр НовакНорвегияСШАУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
бандиты с большой дороги
3 июня, 21:51
ODOleg Danilov
12940004
Отлично ! Трапм не даёт Миллеру разбазаривать народное достояние.
3 июня, 22:52
Эффективный Менеджер
48431123
Рекомендуем
Пуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр
Песков прокомментировал слова Трампа о "ядерном пакте" с Россией
Кадры работы следователей на ТЭЦ, где произошла утечка дизельного топлива
СК опубликовал видео разлива топлива в Норильске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины ответил Шредеру на оскорбление посла
Сотрудники полиции во время акции протеста в городе Хьюстон штата Техас
На фотографии с протестов в США нашли "русского агента"
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Жители Стокгольма в парке Раламбшов. Май 2020
Швеция пожалела о решении не вводить карантин по коронавирусу
Столкновения у офиса премьера Британии
В Лондоне протестующие попытались прорваться к офису премьера
МиГ-29
Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
Авария с участием поезда в депо Планерное Московского метрополитена
Появилось фото пробившего стену поезда московского метро
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
РБК: способное достроить Nord Stream 2 судно обрело нового владельца
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Польша начала расследование против "Газпрома"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Nord Stream 2 подал иск к Евросоюзу на восемь миллиардов евро за СП-2
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
США не остановят строительство "Северного потока – 2", заявил Антонов
Протесты у посольства США в Афинах
Посольство США в Афинах закидали "коктейлями Молотова"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Трамп заявил, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих
02:02Россиянам предрекли новую модель потребления
02:01СМИ: США направили грузовики с техникой из Ирака на северо-восток Сирии
01:55Помпео встретился с участниками событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года
01:54Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков
01:49В России за сутки потушили 26 лесных пожаров
01:47Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях
01:42В КБР мужчину придавило деревом в машине из-за сильного ветра
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
Лента новостейМолния