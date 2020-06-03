В Вашингтоне продлили комендантский час

Сами в шоке. Евросоюз осудил расизм и насилие в США Глава дипломатии ЕС молчать не стал. Потому что спросили. А до этого молчал. В шоке был. А тут взял и осудил. Его спросили, вот он и осудил. Расизм, насилие. И не где-то, а в США.