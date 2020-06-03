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В Вашингтоне продлили комендантский час
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РИА Новости

В Вашингтоне продлили комендантский час

21:21 03.06.2020 (обновлено: 21:22 03.06.2020)
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© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер продлила комендантский час на день, но отодвинула его на более позднее время.
По словам мэра, выступавшей на пресс-конференции, после двух дней, когда комендантский час начинался в 19 часов, в среду он начнется в 23 часа по местному времени.
Она также выразила обеспокоенность присутствием в городе войск и спецслужб. "Мы все должны быть обеспокоены тем, кто дает им приказы", - сказала мэр-демократ Боузер, имея в виду президента-республиканца Дональда Трампа.
Во вторник вечером протесты были мирными и не сопровождались беспорядками. До этого на протяжении трех ночей беспорядки возникали после ухода подавляющего числа мирных демонстрантов. В городе присутствуют военнослужащие Национальной гвардии и контингенты спецслужб и полиции из соседних округов.
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2 июня, 18:15Акценты
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