В Вологодской области готовятся ко второму этапу снятия ограничений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Вологодской области пятый день составляет 0,8, поэтому второй этап снятия ограничений может запущен в понедельник, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Если мы удержим показатель распространения на уровне менее 0,8 до начала следующей недели, то с понедельника я готов рассмотреть, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, снятие ограничений второго этапа", - сообщил во время заседания оперштаба Кувшинников.
Глава региона поручил органам местного самоуправления подготовить список предприятий и организаций, которые могут приступить к работе с 8 июня.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, второй этап снятия ограничений подразумевает: работу предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением площади торгового зала до 800 квадратных метров (с отдельным уличным входом), работу иных форматов торговли, включая уличные, возобновление работы отдельных образовательных организаций.
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