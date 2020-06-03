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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T21:11
https://ria.ru/20200603/1572429366.html
В Вологодской области готовятся ко второму этапу снятия ограничений
https://cdn23.img.ria.ru/images/152171/69/1521716925_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_9303025c4a75550c53b5b5b04d2e7f7e.jpg
РИА Новости

В Вологодской области готовятся ко второму этапу снятия ограничений

21:09 03.06.2020 (обновлено: 21:11 03.06.2020)
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© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в фотобанкГород Вологда
Город Вологда
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Вологодской области пятый день составляет 0,8, поэтому второй этап снятия ограничений может запущен в понедельник, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Если мы удержим показатель распространения на уровне менее 0,8 до начала следующей недели, то с понедельника я готов рассмотреть, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, снятие ограничений второго этапа", - сообщил во время заседания оперштаба Кувшинников.
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Глава региона поручил органам местного самоуправления подготовить список предприятий и организаций, которые могут приступить к работе с 8 июня.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, второй этап снятия ограничений подразумевает: работу предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением площади торгового зала до 800 квадратных метров (с отдельным уличным входом), работу иных форматов торговли, включая уличные, возобновление работы отдельных образовательных организаций.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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