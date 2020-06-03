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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T21:12
https://ria.ru/20200603/1572429240.html
Международный аэропорт Сочи вернулся к обычному режиму работы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568533963_0:0:3078:1732_1036x0_80_0_0_416cca9051aa9f7c2ecbc6504040bf30.jpg
РИА Новости

Международный аэропорт Сочи вернулся к обычному режиму работы

21:05 03.06.2020 (обновлено: 21:12 03.06.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЗдание Международного аэропорта Сочи
Здание Международного аэропорта Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Международный аэропорт Сочи отменил сокращенный режим работы, введенный в начале апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает воздушная гавань.
Власти Кубани с 31 марта ввели карантин, предполагающий полный запрет на передвижение по территории края как пешком, так и на транспорте. С 12 апреля режим карантина изменен на режим самоизоляции. При этом с 8 апреля аэропорт Сочи перешёл на сокращённый режим работы.
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"Рады сообщить об отмене сокращенного режима работы международного аэропорта Сочи. Время работы терминала не ограничено определенным режимом и зависит от выполняемых рейсов. Таким образом, аэропорт осуществляет обслуживание прибывающих и регистрацию вылетающих пассажиров без ограничений в соответствии с решениями авиакомпаний", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель аэропорта, воздушная гавань не перешла на круглосуточный режим работы, но будет работать в ночное время, если будут прибывать самолеты. Пассажиры могут отслеживать актуальное расписание по онлайн-табло на сайте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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