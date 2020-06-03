Международный аэропорт Сочи вернулся к обычному режиму работы

СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Международный аэропорт Международный аэропорт Сочи отменил сокращенный режим работы, введенный в начале апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает воздушная гавань.

Власти Кубани с 31 марта ввели карантин, предполагающий полный запрет на передвижение по территории края как пешком, так и на транспорте. С 12 апреля режим карантина изменен на режим самоизоляции. При этом с 8 апреля аэропорт Сочи перешёл на сокращённый режим работы.

"Рады сообщить об отмене сокращенного режима работы международного аэропорта Сочи. Время работы терминала не ограничено определенным режимом и зависит от выполняемых рейсов. Таким образом, аэропорт осуществляет обслуживание прибывающих и регистрацию вылетающих пассажиров без ограничений в соответствии с решениями авиакомпаний", - говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель аэропорта, воздушная гавань не перешла на круглосуточный режим работы, но будет работать в ночное время, если будут прибывать самолеты. Пассажиры могут отслеживать актуальное расписание по онлайн-табло на сайте.