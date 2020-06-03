Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T21:02
https://ria.ru/20200603/1572429105.html
В Бразилии разрешили испытания британской вакцины на добровольцах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745931_0:370:2984:2048_1036x0_80_0_0_9dee0313879bae2654e70e764e6aba6e.jpg
РИА Новости

В Бразилии разрешили испытания британской вакцины на добровольцах

21:02 03.06.2020
402
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Бразильское национальное агентство по надзору в сфере здравоохранения Anvisa дало разрешение начать на добровольцах испытание вакцины против коронавируса, которая была разработана в Великобритании, говорится в сообщении регулятора.
В Anvisa заявили, что экспериментальная вакцина была создана Оксфордским университетом, информацию о ней и запрос на разрешение испытаний подало бразильское отделение компании Astrazeneca.
Неклинические испытания вакцины под названием ChAdOx1 nCov-19 на животных, а также первая фаза клинических испытаний на людях для оценки безопасности вакцины прошли в Англии, результаты свидетельствуют о ее приемлемом профиле безопасности, отметили в Anvisa.
"Бразилия стала одной из стран, выбранных для проведения тестов на эффективность вакцины, разработанной в Оксфордском университете. Две тысячи добровольцев примут участие в тестах", - говорится в сообщении Федерального университета Сан-Паулу, который выступает соорганизатором проведения испытаний.
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Вчера, 10:46Распространение нового коронавируса
ВОЗ призвала обеспечить равный доступ к вакцине от COVID с ее появлением
Добровольцев будут набирать из числа тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, но не был им заражён ранее. Когда именно планируется начать испытания, в сообщении не уточняется.
Разрешение на проведение испытаний на добровольцах было опубликовано в официальной печати Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Тестирование на наличие антител к COVID-19
2 июня, 19:57Распространение нового коронавируса
Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект
200002
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВеликобританияБразилияВ мире
Рекомендуем
Аэрофотоснимок участка Агуада-Феникс и трехмерное изображение объекта, построенное на основе лидарной съемки
Археологи нашли самое большое и древнее сооружение майя
Здание МИД Великобритании в Лондоне
МИД Британии принял к сведению ядерную стратегию России
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко оценил готовность системы здравоохранения лечить больных COVID-19
Здание Международного аэропорта Сочи
Международный аэропорт Сочи вернулся к обычному режиму работы
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
Турция намерена вместе с Россией проводить испытания вакцин от COVID-19
Города мира. Женева
ВОЗ хочет узнать больше об испытаниях "Авифавира" для лечения COVID-19
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Медведев надеется на эффективность препарата от COVID-19 "Авифавир"
Триумфальные ворота в Пхеньяне
КНДР вряд ли скрывает статистику по COVID-19, считает эксперт
Города мира. Сантьяго
В столице Чили продлили карантин
Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Получившую отказ в медпомощи роженицу с COVID-19 под Псковом сняли с ИВЛ
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Во Франции еще 81 человек умер от коронавируса
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
В Ярославле рассказали об успешном испытании лекарств против COVID-19
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
В Вашингтоне продлили комендантский час
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
Белый дом заявил о праве Трампа послать военных на разгон протестов
Фильм Французский диспетчер
Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Трамп заявил, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих
02:02Россиянам предрекли новую модель потребления
02:01СМИ: США направили грузовики с техникой из Ирака на северо-восток Сирии
01:55Помпео встретился с участниками событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года
01:54Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков
01:49В России за сутки потушили 26 лесных пожаров
01:47Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях
01:42В КБР мужчину придавило деревом в машине из-за сильного ветра
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
Лента новостейМолния