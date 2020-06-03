Мурашко оценил готовность системы здравоохранения лечить больных COVID-19

В среду по инициативе Минздрава России состоялась первая встреча Мурашко с комиссаром Европейской комиссии по вопросам здравоохранения Стеллой Кирьякиду, уточнили в пресс-службе.

Стороны также обменялись позитивным опытом России и ЕС в различных сферах, наметили перспективные направления развития диалога в сфере здравоохранения и научных разработок, кроме того, договорились о поддержании дальнейших контактов по наиболее актуальным темам сотрудничества, пояснили в пресс-службе.