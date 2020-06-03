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2020-06-03T20:57
https://ria.ru/20200603/1572428992.html
Мурашко оценил готовность системы здравоохранения лечить больных COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1036x0_80_0_0_652153f7d6451512cf9b36f26df68800.jpg
РИА Новости

Мурашко оценил готовность системы здравоохранения лечить больных COVID-19

20:57 03.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе встречи с комиссаром Европейской комиссии по здравоохранению отметил высокую степень готовности системы здравоохранения РФ к оказанию качественной медицинской помощи пациентам с COVID-19, сообщила пресс-служба российского министерства здравоохранения.
В среду по инициативе Минздрава России состоялась первая встреча Мурашко с комиссаром Европейской комиссии по вопросам здравоохранения Стеллой Кирьякиду, уточнили в пресс-службе.
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"В ходе диалога в онлайн-режиме министр поделился успешным опытом организации медицинской помощи населению и отметил высокую степень готовности системы здравоохранения в Российской Федерации к оказанию качественной медицинской помощи всем заболевшим COVID-19", - говорится в сообщении.
Стороны также обменялись позитивным опытом России и ЕС в различных сферах, наметили перспективные направления развития диалога в сфере здравоохранения и научных разработок, кроме того, договорились о поддержании дальнейших контактов по наиболее актуальным темам сотрудничества, пояснили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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