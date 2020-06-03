Snapchat перестанет отображать аккаунт Трампа в разделе "интересное"

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Приложение Snapchat перестанет отображать аккаунт президента Приложение Snapchat перестанет отображать аккаунт президента США Дональда Трампа в разделе "интересное", где показываются наиболее популярные страницы в соцсети, после публикации президента в Twitter о протестующих в Миннеаполисе.

Ранее президент США написал, что может направить в Миннеаполис бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет под контроль ситуацию с беспорядками после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции. Президент заявил, что "или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль", или он направит в город Национальную гвардию и "сделает все, как надо". Трамп также написал, что "мы возьмем (ситуацию) под контроль, но когда начинается мародерство, начинается стрельба". Позже социальная сеть Twitter пометила сообщение Трампа как нарушающее правила компании о героизации насилия. Твит Трампа на сайте Twitter скрыт, его можно прочесть только кликнув на сообщение администрации сайта.

"Сейчас мы не продвигаем контент президента на платформе "интересное" … Мы не будем распространять голоса, разжигающие расовое насилие и несправедливость, свободно продвигая их в "интересном", - сообщил представитель Snapchat порталу Axios.

Отмечается, что изменения не затронут сам аккаунт, он будет по-прежнему в свободном доступе.