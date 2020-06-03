Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T20:55
https://ria.ru/20200603/1572428882.html
Получившую отказ в медпомощи роженицу с COVID-19 под Псковом сняли с ИВЛ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344532_0:0:3080:1732_1036x0_80_0_0_0ab55357831b133e53ec1ad7ca338c73.jpg
РИА Новости

Получившую отказ в медпомощи роженицу с COVID-19 под Псковом сняли с ИВЛ

20:52 03.06.2020 (обновлено: 20:55 03.06.2020)
1493
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Получившая отказ в медицинской помощи беременная пациентка с коронавирусом, которой пришлось экстренно рожать, снята с аппарата ИВЛ, состояние новорожденного остается стабильно тяжелым, сообщает оперштаб Псковской области.
Ранее в конце мая губернатор региона Михаил Ведерников поручил властям проверить работу четырех медучреждений, которые, по его словам, "футболили" беременную пациентку с коронавирусом, чей ребенок после родов оказался в тяжелом состоянии. По его оценке, фельдшер из Невеля со сроком беременности 26 недель "прошла, по сути, все круги ада, так и не получив необходимой своевременной помощи". Женщине пришлось делать кесарево сечение в экстренном порядке после того, как она поступила в областной стационар для пациентов с COVID-19.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
"На данный момент докторам удалось спасти малыша, родившегося на 7-м месяце. Он находится в Детской областной больнице в стабильно тяжелом состоянии. Девушка пока в реанимации. Ее сняли с ИВЛ, и должны перевести из реанимации в палату интенсивной терапии", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, состояние пациентки оценивается как "средней степени тяжести, но более-менее стабильное".
Отмечается, что к расследованию обстоятельств инцидента, помимо властей региона, подключилось областное следственное управление. "Руководитель управления генерал-майор юстиции Петр Крупеня поручил провести процессуальную проверку и установить причины, по которым невельчанке вовремя не оказали медицинскую помощь", - уточняет оперштаб.
Согласно материалам на сайте СУСК РФ по Псковской области, эта проверка началась 28 мая, об ее результатах пока не сообщается.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
3016461
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковЗдоровье - ОбществоПсковская областьПроисшествия
Рекомендуем
Авария с участием поезда в депо Планерное Московского метрополитена
Появилось фото пробившего стену поезда московского метро
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Медсестра пензенской больницы умерла от COVID-19
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Мурашко назвал показания к госпитализации больных COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге после пластической операции в частной клинике умерла женщина
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
В Ярославле рассказали об успешном испытании лекарств против COVID-19
Города мира. Женева
ВОЗ хочет узнать больше об испытаниях "Авифавира" для лечения COVID-19
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Самарской области во время работ в канализации погибли три человека
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский нарушил карантин
Супербактерия Neisseria gonorrhoeae устойчива практически ко всем известным антибиотикам
Создан антибиотик, против которого бактерии бессильны
Кадры работы следователей на ТЭЦ, где произошла утечка дизельного топлива
СК опубликовал видео разлива топлива в Норильске
Витамины
В ВОЗ прокомментировали данные о лечении COVID-19 витаминами
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
США готовят новые санкции против "Северного потока-2"
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко оценил готовность системы здравоохранения лечить больных COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Люди отдыхают в кафе
Онищенко рассказал, когда откроются кафе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Трамп заявил, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих
02:02Россиянам предрекли новую модель потребления
02:01СМИ: США направили грузовики с техникой из Ирака на северо-восток Сирии
01:55Помпео встретился с участниками событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года
01:54Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков
01:49В России за сутки потушили 26 лесных пожаров
01:47Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях
01:42В КБР мужчину придавило деревом в машине из-за сильного ветра
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
Лента новостейМолния