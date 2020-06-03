Получившую отказ в медпомощи роженицу с COVID-19 под Псковом сняли с ИВЛ

"На данный момент докторам удалось спасти малыша, родившегося на 7-м месяце. Он находится в Детской областной больнице в стабильно тяжелом состоянии. Девушка пока в реанимации. Ее сняли с ИВЛ, и должны перевести из реанимации в палату интенсивной терапии", - говорится в сообщении.