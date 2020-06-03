Получившую отказ в медпомощи роженицу с COVID-19 под Псковом сняли с ИВЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Получившая отказ в медицинской помощи беременная пациентка с коронавирусом, которой пришлось экстренно рожать, снята с аппарата ИВЛ, состояние новорожденного остается стабильно тяжелым, сообщает оперштаб Псковской области.
Ранее в конце мая губернатор региона Михаил Ведерников поручил властям проверить работу четырех медучреждений, которые, по его словам, "футболили" беременную пациентку с коронавирусом, чей ребенок после родов оказался в тяжелом состоянии. По его оценке, фельдшер из Невеля со сроком беременности 26 недель "прошла, по сути, все круги ада, так и не получив необходимой своевременной помощи". Женщине пришлось делать кесарево сечение в экстренном порядке после того, как она поступила в областной стационар для пациентов с COVID-19.
"На данный момент докторам удалось спасти малыша, родившегося на 7-м месяце. Он находится в Детской областной больнице в стабильно тяжелом состоянии. Девушка пока в реанимации. Ее сняли с ИВЛ, и должны перевести из реанимации в палату интенсивной терапии", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, состояние пациентки оценивается как "средней степени тяжести, но более-менее стабильное".
Отмечается, что к расследованию обстоятельств инцидента, помимо властей региона, подключилось областное следственное управление. "Руководитель управления генерал-майор юстиции Петр Крупеня поручил провести процессуальную проверку и установить причины, по которым невельчанке вовремя не оказали медицинскую помощь", - уточняет оперштаб.
Согласно материалам на сайте СУСК РФ по Псковской области, эта проверка началась 28 мая, об ее результатах пока не сообщается.
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