Власти Армении продлили карантин в городе Севан

Согласно документу, размещенному в воскресенье на сайте правительства, запрещены въезды и выезды граждан и транспортных средств, за исключением поставок предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и горючего. В соответствии с приказом, срок карантина истечет в 0.00 11 июня (1.00 мск).

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 3 июня, COVID-19 выявлен у 10524 человек, 3454 излечились и 170 скончались.