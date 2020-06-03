Власти Армении продлили карантин в городе Севан

ЕРЕВАН, 3 июн – РИА Новости. Власти Армении продлили до 11 июня карантин в городе Севан, в 65 километрах от Еревана, введенный с 25 мая по 3 июня в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, говорится в приказе вице-премьера Тиграна Авиняна, занимающего должность коменданта республики в период чрезвычайного положения.
Согласно документу, размещенному в воскресенье на сайте правительства, запрещены въезды и выезды граждан и транспортных средств, за исключением поставок предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и горючего. В соответствии с приказом, срок карантина истечет в 0.00 11 июня (1.00 мск).
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 3 июня, COVID-19 выявлен у 10524 человек, 3454 излечились и 170 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>