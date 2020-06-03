Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T20:49
https://ria.ru/20200603/1572428802.html
Власти Армении продлили карантин в городе Севан
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1036x0_80_0_0_867e0ff70e345dce7037515c3875b93d.jpg
РИА Новости

Власти Армении продлили карантин в городе Севан

20:49 03.06.2020
174
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине, Армения
Медицинские работники в машине, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 3 июн – РИА Новости. Власти Армении продлили до 11 июня карантин в городе Севан, в 65 километрах от Еревана, введенный с 25 мая по 3 июня в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, говорится в приказе вице-премьера Тиграна Авиняна, занимающего должность коменданта республики в период чрезвычайного положения.
Согласно документу, размещенному в воскресенье на сайте правительства, запрещены въезды и выезды граждан и транспортных средств, за исключением поставок предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и горючего. В соответствии с приказом, срок карантина истечет в 0.00 11 июня (1.00 мск).
Медик
Вчера, 10:45Распространение нового коронавируса
ВОЗ предупредила об угрозе "разрушительной" второй волны коронавируса
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 3 июня, COVID-19 выявлен у 10524 человек, 3454 излечились и 170 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЕреванАрменияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В Бразилии разрешили испытания британской вакцины на добровольцах
Здание Международного аэропорта Сочи
Международный аэропорт Сочи вернулся к обычному режиму работы
Ситуация в Ереване в связи с COVID-19
Власти Армении ввели обязательный масочный режим на улицах
Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Получившую отказ в медпомощи роженицу с COVID-19 под Псковом сняли с ИВЛ
Президент США Дональд Трамп проходит мими граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
Snapchat перестанет отображать аккаунт Трампа в разделе "интересное"
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на форуме New Retail Forum. Почта России
Костин считает, что в России невысокая закредитованность населения
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
В Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом
Здание Международного суда ООН в Гааге
Франция одобрила передачу в суд ООН обвиняемого в геноциде в Руанде
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко оценил готовность системы здравоохранения лечить больных COVID-19
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
Турция намерена вместе с Россией проводить испытания вакцин от COVID-19
Главный храм Вооруженных сил РФ
В РПЦ назвали дату освящения главного храма Вооруженных сил
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Число жертв COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 16
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
В Вашингтоне продлили комендантский час
Дезинфекция железнодорожного вокзала в Красноярске
В Красноярском крае в четверг снимут часть ограничений
Авария с участием поезда в депо Планерное Московского метрополитена
Появилось фото пробившего стену поезда московского метро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Трамп заявил, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих
02:02Россиянам предрекли новую модель потребления
02:01СМИ: США направили грузовики с техникой из Ирака на северо-восток Сирии
01:55Помпео встретился с участниками событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года
01:54Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков
01:49В России за сутки потушили 26 лесных пожаров
01:47Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях
01:42В КБР мужчину придавило деревом в машине из-за сильного ветра
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
Лента новостейМолния