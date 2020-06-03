В Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом

Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке

САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости. Еще двое пациентов с коронавирусом скончались в Еще двое пациентов с коронавирусом скончались в Пензенской области , общее число умерших в регионе увеличилось до 24, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всего в области лабораторно подтверждены 2585 случаев коронавируса. Ко 2 июня скончались 22 пациента с COVID-19, включая гражданина Казахстана.

"Ушли из жизни еще два пациента с коронавирусом. Мужчина 1956 года рождения… Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония. Женщина 1970 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ожирение третьей степени, артериальная гипертензия. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что врачи в среду выписали 84 пациентов, лечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 2132.