Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T20:46
https://ria.ru/20200603/1572428681.html
В Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235462_274:0:2198:1082_1036x0_80_0_0_2b9c12a0ca929e6d1a3fd2cbec584364.jpg
РИА Новости

В Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом

20:46 03.06.2020
544
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости. Еще двое пациентов с коронавирусом скончались в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 24, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 2585 случаев коронавируса. Ко 2 июня скончались 22 пациента с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Ушли из жизни еще два пациента с коронавирусом. Мужчина 1956 года рождения… Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония. Женщина 1970 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ожирение третьей степени, артериальная гипертензия. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что врачи в среду выписали 84 пациентов, лечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 2132.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПензенская областьОбщество
Рекомендуем
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко оценил готовность системы здравоохранения лечить больных COVID-19
Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Получившую отказ в медпомощи роженицу с COVID-19 под Псковом сняли с ИВЛ
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Самарской области во время работ в канализации погибли три человека
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В Бразилии разрешили испытания британской вакцины на добровольцах
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
В Абхазии у семи курсантов, вернувшихся из России, подтвердили COVID-19
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Число жертв COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 16
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Медсестра пензенской больницы умерла от COVID-19
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Во Франции еще 81 человек умер от коронавируса
Медицинские работники в машине, Армения
Власти Армении продлили карантин в городе Севан
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
В Пензенской области умерли два пациента с COVID-19
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
В Израиле за сутки умер один пациент с коронавирусом
Медики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата
Минобороны сообщило о еще 133 военных, выздоровевших после COVID-19
Лес
Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Мурашко назвал показания к госпитализации больных COVID-19
Здание Международного аэропорта Сочи
Международный аэропорт Сочи вернулся к обычному режиму работы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Трамп заявил, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих
02:02Россиянам предрекли новую модель потребления
02:01СМИ: США направили грузовики с техникой из Ирака на северо-восток Сирии
01:55Помпео встретился с участниками событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года
01:54Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков
01:49В России за сутки потушили 26 лесных пожаров
01:47Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях
01:42В КБР мужчину придавило деревом в машине из-за сильного ветра
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
Лента новостейМолния