В Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом

САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости. Еще двое пациентов с коронавирусом скончались в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 24, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 2585 случаев коронавируса. Ко 2 июня скончались 22 пациента с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Ушли из жизни еще два пациента с коронавирусом. Мужчина 1956 года рождения… Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония. Женщина 1970 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ожирение третьей степени, артериальная гипертензия. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что врачи в среду выписали 84 пациентов, лечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 2132.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.