В Абхазии у семи курсантов, вернувшихся из России, подтвердили COVID-19

Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус

СУХУМ, 3 июн - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у семи курсантов в Коронавирус подтвердился у семи курсантов в Абхазии , вернувшихся из России, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Ранее сообщалось, что людей с COVID-19 не осталось в Абхазии. Число выявленных случаев коронавируса среди жителей Абхазии составляло 28, выздоровели 27 человек. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 57 граждан, диагноз коронавирус подтвержден у семи человек. Все COVID-положительные сегодня - абхазские курсанты, прибывшие накануне из города Москва", - говорится в сообщении.

Также в штабе уточнили, что из обсервации в столичном доме отдыха "Айтар" в среду выписано тринадцать человек, все они - абхазские курсанты по линии МЧС

Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 15 июня. С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах - комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.