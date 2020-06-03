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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T20:46
https://ria.ru/20200603/1572428613.html
В Абхазии у семи курсантов, вернувшихся из России, подтвердили COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569867714_0:124:3072:1852_1036x0_80_0_0_929b4cb46aaac5ebfdc6713316f60322.jpg
РИА Новости

В Абхазии у семи курсантов, вернувшихся из России, подтвердили COVID-19

20:46 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 3 июн - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у семи курсантов в Абхазии, вернувшихся из России, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Ранее сообщалось, что людей с COVID-19 не осталось в Абхазии. Число выявленных случаев коронавируса среди жителей Абхазии составляло 28, выздоровели 27 человек. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 57 граждан, диагноз коронавирус подтвержден у семи человек. Все COVID-положительные сегодня - абхазские курсанты, прибывшие накануне из города Москва", - говорится в сообщении.
Также в штабе уточнили, что из обсервации в столичном доме отдыха "Айтар" в среду выписано тринадцать человек, все они - абхазские курсанты по линии МЧС.
Лабораторные исследования
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Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 15 июня. С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах - комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АбхазияОбщество
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