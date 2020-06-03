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2020-06-03T20:44
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В Самарской области во время работ в канализации погибли три человека
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РИА Новости

В Самарской области во время работ в канализации погибли три человека

20:44 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САМАРА, 3 июн - РИА Новости. Три работника пансионата для инвалидов погибли, еще один пострадал при проведении работ в канализационном коллекторе в селе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение об инциденте на территории пансионата для инвалидов в селе Высокое Пестравского района Самарской области поступило в среду в 18.54 (17.54 мск).
"При проведении работ в канализационном коллекторе погибли три человека (мужчины 1988, 1954, 1951 годов рождения), пострадал мужчина 1961 года рождения, все четверо - работники пансионата", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, пострадавший госпитализирован в Пестравскую районную больницу.
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