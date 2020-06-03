Число жертв COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 16

ТАШКЕНТ, 3 июн - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число погибших от пандемии в стране составило 16 человек, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среды число зарегистрированных случаев выросло до 3769, 15 пациентов скончались, 2908 выздоровели.
"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 72-летний житель Ташкента", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, мужчина 2 июня был помещен в одну из клиник Ташкента, где у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациент ранее уже перенес два инфаркта миокарда, у него также был сахарный диабет второго типа.
"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался от сердечно-легочной недостаточности, острого нарушения кровообращения мозга", - добавили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
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