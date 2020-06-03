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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T20:42
https://ria.ru/20200603/1572428492.html
Число жертв COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 16
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572170592_0:154:3052:1870_1036x0_80_0_0_5ee2ceafea8308232308ca9511805220.jpg
РИА Новости

Число жертв COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 16

20:41 03.06.2020 (обновлено: 20:42 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ТАШКЕНТ, 3 июн - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число погибших от пандемии в стране составило 16 человек, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среды число зарегистрированных случаев выросло до 3769, 15 пациентов скончались, 2908 выздоровели.
"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 72-летний житель Ташкента", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, мужчина 2 июня был помещен в одну из клиник Ташкента, где у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациент ранее уже перенес два инфаркта миокарда, у него также был сахарный диабет второго типа.
"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался от сердечно-легочной недостаточности, острого нарушения кровообращения мозга", - добавили в пресс-службе.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТашкентУзбекистанВ мире
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