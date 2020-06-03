В Израиле за сутки умер один пациент с коронавирусом

По данным министерства на вечер среды, сейчас больны коронавирусом 2103 человека, 27 находятся в тяжелом состоянии.

В Израиле в конце мая вновь начался рост новых случаев заболевания, преимущественно в школах. В среду на карантин были закрыты 42 школы. Из-за роста заболеваемости 30 мая вновь открылись мобильные пункты проверок на COVID-19. При этом неделю назад в стране были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны.