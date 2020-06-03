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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T20:40
https://ria.ru/20200603/1572428397.html
В Израиле за сутки умер один пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569617244_0:73:2730:1609_1036x0_80_0_0_1d870bc07c3cf7b7f6f2b877c3833a88.jpg
РИА Новости

В Израиле за сутки умер один пациент с коронавирусом

20:40 03.06.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаПолицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июн - РИА Новости. Число подтверждённых случаев COVID-19 в Израиле выросло в среду на 92 и достигло 17 377, скончался один пациент с коронавирусом, общее число жертв достигло 291, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства на вечер среды, сейчас больны коронавирусом 2103 человека, 27 находятся в тяжелом состоянии.
Медик
Вчера, 10:45Распространение нового коронавируса
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При этом 14 983 пациента выздоровели.
В Израиле в конце мая вновь начался рост новых случаев заболевания, преимущественно в школах. В среду на карантин были закрыты 42 школы. Из-за роста заболеваемости 30 мая вновь открылись мобильные пункты проверок на COVID-19. При этом неделю назад в стране были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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