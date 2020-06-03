Глава ВТБ считает, что доллар должен стоить не дороже 70 рублей

"И в этом плане я тоже не вижу очень больших рисков. Я думаю, что мы на правильном пути сегодня, и я думаю, понимание есть у всех производителей нефти о том, что ситуацию надо стабилизировать. Поэтому рубль, я думаю, абсолютно правильно сегодня набрал немножко вес. Мы об этом говорили, над нами потом подтрунивали, что мы слишком оптимистичные. Но я всегда считал, что уровень 70 мы не должны пробивать", - добавил Костин.