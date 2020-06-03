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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-03T21:11
https://ria.ru/20200603/1572428369.html
Глава ВТБ считает, что доллар должен стоить не дороже 70 рублей
https://cdn22.img.ria.ru/images/156092/60/1560926002_0:75:3072:1803_1036x0_80_0_0_fb116ba89b76e791d10602151b08c4d6.jpg
РИА Новости

Глава ВТБ считает, что доллар должен стоить не дороже 70 рублей

21:11 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на форуме New Retail Forum. Почта России
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на форуме New Retail Forum. Почта России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Главу ВТБ Андрея Костина не удивляет быстрое восстановление курса рубля, он считает, что доллар должен стоить не дороже 70 рублей.
"Нет, потому что мы всегда говорили о том, что наш рубль в определенной степени недооценен. А ситуация с нефтью действительно нанесла серьезный удар, но в целом российская экономика ведь обладает значительным запасом, и макроэкономические показатели у нас уникальные", - сказал Костин в интервью Business FM, отвечая на вопрос, не удивляет ли его "быстрое восстановление нефти и особенно курса рубля".
Глава ВТБ обратил внимание, что цена на нефть стабилизируется, и если ситуация не ухудшится опять, а будут приняты позитивные решения на ближайших встречах ОПЕК+, то среднегодовая цена может быть близка к 40 долларам за баррель. Это "удобоваримая цена" для российской экономики, указал банкир.
"И в этом плане я тоже не вижу очень больших рисков. Я думаю, что мы на правильном пути сегодня, и я думаю, понимание есть у всех производителей нефти о том, что ситуацию надо стабилизировать. Поэтому рубль, я думаю, абсолютно правильно сегодня набрал немножко вес. Мы об этом говорили, над нами потом подтрунивали, что мы слишком оптимистичные. Но я всегда считал, что уровень 70 мы не должны пробивать", - добавил Костин.
Электронное табло с символикой евро в Москве
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКВТБАндрей Костин (банкир)Экономика
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