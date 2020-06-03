Минобороны сообщило о еще 133 военных, выздоровевших после COVID-19

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Еще 133 военнослужащих в ВС РФ вылечились от новой коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, общее число выздоровевших достигло 4014 человек, сообщается на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 133 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4014 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по истечении 14 суток и второго отрицательного результата тестирования снят с наблюдения 81 военный. Общая численность снятых с медконтроля - 11 619 человек.
"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1412 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в сообщении.
Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 373 человек, а численность снятых с контроля медиков - до 1578 человек. Также установлено, что на текущие сутки инфицированных сотрудников гражданского персонала Вооруженных сил РФ – 334 человека.
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