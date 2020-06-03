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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T20:37
https://ria.ru/20200603/1572428281.html
Минобороны сообщило о еще 133 военных, выздоровевших после COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571745412_0:204:2962:1870_1036x0_80_0_0_f184bc1698601abe7a2be18f39163ee1.jpg
РИА Новости

Минобороны сообщило о еще 133 военных, выздоровевших после COVID-19

20:37 03.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата
Медики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Еще 133 военнослужащих в ВС РФ вылечились от новой коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, общее число выздоровевших достигло 4014 человек, сообщается на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 133 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4014 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по истечении 14 суток и второго отрицательного результата тестирования снят с наблюдения 81 военный. Общая численность снятых с медконтроля - 11 619 человек.
"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1412 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в сообщении.
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Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 373 человек, а численность снятых с контроля медиков - до 1578 человек. Также установлено, что на текущие сутки инфицированных сотрудников гражданского персонала Вооруженных сил РФ – 334 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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