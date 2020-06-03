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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T20:35
https://ria.ru/20200603/1572428192.html
Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки на 867
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899937_0:322:2925:1967_1036x0_80_0_0_7cc77d48d1769aad7caf1e025a2fdd30.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки на 867

20:35 03.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация в Стамбуле в связи с коронавирусом
Ситуация в Стамбуле в связи с коронавирусом
© Sputnik
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АНКАРА, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 867, скончались 24 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 867 новых случаев, всего заразившихся - 166 422. Мы потеряли сегодня 24 пациента, всего умерших - 4609. Вылечился сегодня 931 пациент, всего – 130 852", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТурцияВ мире
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