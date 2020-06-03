Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки на 867

АНКАРА, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 867, скончались 24 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 867 новых случаев, всего заразившихся - 166 422. Мы потеряли сегодня 24 пациента, всего умерших - 4609. Вылечился сегодня 931 пациент, всего – 130 852", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
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