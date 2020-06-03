Турция намерена вместе с Россией проводить испытания вакцин от COVID-19

АНКАРА, 3 июн – РИА Новости. Министры здравоохранения Министры здравоохранения РФ Турции договорились о сотрудничестве по клиническим испытаниям вакцин от коронавируса, заявил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа.

Ранее Коджа сообщил о телефонном разговоре со своим российским коллегой Михаилом Мурашко, в ходе которого была достигнута договоренность о совместной работе специалистов двух стран по созданию вакцины и лекарства от коронавируса.

"В Турции 22 университета работают над созданием вакцин от коронавируса, четыре из них уже испытывают их на животных. Чтобы перейти на этап клинических испытаний, недостаточно рамок одной страны. Россия тоже разрабатывает вакцины, и мы договорились сотрудничать по перекрестным клиническим испытаниям", - сказал Коджа журналистам.

Он добавил, что ученые РФ и Турции обсудят дальнейшие шаги по сотрудничеству в этой области в четверг в формате видеоконференции.