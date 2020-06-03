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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T20:43
https://ria.ru/20200603/1572428146.html
Турция намерена вместе с Россией проводить испытания вакцин от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749142_0:6:3072:1734_1036x0_80_0_0_c56e32f02d5fc67bdced36da181c5347.jpg
РИА Новости

Турция намерена вместе с Россией проводить испытания вакцин от COVID-19

20:34 03.06.2020 (обновлено: 20:43 03.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете проводит исследование
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 3 июн – РИА Новости. Министры здравоохранения РФ и Турции договорились о сотрудничестве по клиническим испытаниям вакцин от коронавируса, заявил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа.
Ранее Коджа сообщил о телефонном разговоре со своим российским коллегой Михаилом Мурашко, в ходе которого была достигнута договоренность о совместной работе специалистов двух стран по созданию вакцины и лекарства от коронавируса.
"В Турции 22 университета работают над созданием вакцин от коронавируса, четыре из них уже испытывают их на животных. Чтобы перейти на этап клинических испытаний, недостаточно рамок одной страны. Россия тоже разрабатывает вакцины, и мы договорились сотрудничать по перекрестным клиническим испытаниям", - сказал Коджа журналистам.
Он добавил, что ученые РФ и Турции обсудят дальнейшие шаги по сотрудничеству в этой области в четверг в формате видеоконференции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Вчера, 15:04Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТурцияОбщество
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