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2020-06-03T20:53
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Костин считает, что в России невысокая закредитованность населения
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РИА Новости

Костин считает, что в России невысокая закредитованность населения

20:50 03.06.2020 (обновлено: 20:53 03.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на форуме New Retail Forum. Почта России
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на форуме New Retail Forum. Почта России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, уровень закредитованности населения в России, согласно мировым критериям, не является высоким и для большинства граждан угрозы невозврата и прекращения обслуживания кредитов нет.
Банк России ранее выделял высокую долговую нагрузку граждан в качестве одной из основных уязвимостей российского финансового сектора. В конце мая регулятор в своем обзоре финансовой стабильности сообщил, что долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9% доходов.
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"Есть мировые критерии, по которым уровень закредитованности населения не является у нас высоким. Есть отдельная группа населения, но она достаточно узкая, где действительно уровень закредитованности слишком высок, там, где люди должны больше половины зарплаты или доходов отчислять на погашение задолженности. Но эта группа не является определяющей и не может утопить этим банковский сектор", - заявил он в интервью Business FM.
По его словам, безусловно правильно, что Банк России принимает меры, чтобы ужесточить контроль за выдачей кредитов, прежде всего, тем лицам, у которых уровень закредитованности очень велик. "Но, повторяю, для большинства населения, по нашим оценкам, такой угрозы, проблемы невозврата и необслуживания нет", - добавил он.
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