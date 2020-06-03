Костин считает, что в России невысокая закредитованность населения

Банк России ранее выделял высокую долговую нагрузку граждан в качестве одной из основных уязвимостей российского финансового сектора. В конце мая регулятор в своем обзоре финансовой стабильности сообщил, что долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9% доходов.

По его словам, безусловно правильно, что Банк России принимает меры, чтобы ужесточить контроль за выдачей кредитов, прежде всего, тем лицам, у которых уровень закредитованности очень велик. "Но, повторяю, для большинства населения, по нашим оценкам, такой угрозы, проблемы невозврата и необслуживания нет", - добавил он.