ВОЗ хочет узнать больше об испытаниях "Авифавира" для лечения COVID-19

"Мы получили информацию о том, что "Авифавир", который похож на "Фавипиравир", был протестирован, и это лекарство, которое было создано Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) вместе с ГК "ХимРар", может скоро быть предоставлено российским больницам. Оно было создано и протестировано в России, в том числе были проведены клинические испытания. И мы будет рады посмотреть на эти результаты и узнать, что существует безопасное лекарство для заболевших вирусом", - сказала она.