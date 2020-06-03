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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T20:18
https://ria.ru/20200603/1572427675.html
ВОЗ хочет узнать больше об испытаниях "Авифавира" для лечения COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1036x0_80_0_0_8051c5a5cee56456bef01de804601300.jpg
РИА Новости

ВОЗ хочет узнать больше об испытаниях "Авифавира" для лечения COVID-19

20:17 03.06.2020 (обновлено: 20:18 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 3 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организации здравоохранения в курсе регистрации первого российского лекарства для лечения коронавируса "Авифавир", хочет узнать больше о проведенных испытаниях, заявила на брифинге в среду главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан.
Первый в России препарат против COVID-19 "Авифавир" производства РФПИ и "ХимРар" получил одобрение Минздрава. В начале июня первые партии "Авифавира" будут направлены в Росздравнадзор для получения заключения на ввод в обращение.
"Мы получили информацию о том, что "Авифавир", который похож на "Фавипиравир", был протестирован, и это лекарство, которое было создано Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) вместе с ГК "ХимРар", может скоро быть предоставлено российским больницам. Оно было создано и протестировано в России, в том числе были проведены клинические испытания. И мы будет рады посмотреть на эти результаты и узнать, что существует безопасное лекарство для заболевших вирусом", - сказала она.
"Авифавир" - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса. "Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение министерства здравоохранения РФ и стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса. Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня, всего в текущем месяце будет поставлено 60 тысяч курсов для лечения пациентов с коронавирусом. Данные клинического исследования "Авифавира" подтверждают высокую эффективность препарата для лечения коронавируса.
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