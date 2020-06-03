МЧС привлекло порядка 190 человек на месте ЧП в Норильске

"На месте ЧС работает оперативная группа ведомства, оснащенная беспилотными авиационными системами для мониторинга развития ситуации ... Всего от РСЧС привлечено порядка 190 человек и 35 единиц техники. Наращивание группировки запланировано на 4 июня ... будут доставлены 100 человек Сибирского спасательного центра", - говорится в сообщении.
Специалисты откачали уже более 100 тонн нефтепродуктов на месте ЧП, для уточнения объема разлива привлечена авиация.
"На данный момент подразделениями РСЧС произведена откачка нефтепродуктов общим объемом более 100 тонн. С целью проверки утечки нефтепродуктов в водоисточники проведены заборы воды в реках Дальдыкан, Амбарная, озере Пясино. Для уточнения обстановки и объёма разлива нефтепродуктов привлечена авиация", - добавляется в сообщении.
Как ранее сообщалось, пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.
По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарная.
В среду на совещании у президента глава МЧС РФ Евгений Зиничев констатировал, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В связи с этим президент РФ Владимир Путин решил поручить силовикам оценить работу местных чиновников. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на совещании у Путина по поводу ликвидации ЧС сообщила, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, превышены в десятки тысяч раз.
Вчера, 20:00Глава МЧС Зиничев вылетел в район ЧС в Норильске