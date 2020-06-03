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2020-06-03T20:25
https://ria.ru/20200603/1572427582.html
Подмосковные терапевты и педиатры начнут принимать пациентов 15 июня
https://cdn22.img.ria.ru/images/114368/09/1143680980_0:53:2913:1692_1036x0_80_0_0_acf4944c3f66b78a0deaf91cddcfcf8c.jpg
РИА Новости

Подмосковные терапевты и педиатры начнут принимать пациентов 15 июня

20:14 03.06.2020 (обновлено: 20:25 03.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВрач в детской поликлинике
Врач в детской поликлинике
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Терапевты и педиатры начнут принимать в Московской области с 15 июня, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
"Мы фиксируем много вопросов по работе поликлиник и госпитализаций в регулярном режиме. Запускаем этот процесс с 8-го числа. Поэтапно будем открывать. С 15 (июня - ред.) начнут работать терапевты и педиатры", - написал Воробьев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, также будут увеличиваться группы в детских садах, поскольку у жителей на это большой запрос.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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