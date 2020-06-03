Подмосковные терапевты и педиатры начнут принимать пациентов 15 июня

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Терапевты и педиатры начнут принимать в Московской области с 15 июня, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
"Мы фиксируем много вопросов по работе поликлиник и госпитализаций в регулярном режиме. Запускаем этот процесс с 8-го числа. Поэтапно будем открывать. С 15 (июня - ред.) начнут работать терапевты и педиатры", - написал Воробьев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, также будут увеличиваться группы в детских садах, поскольку у жителей на это большой запрос.
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