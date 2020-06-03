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2020-06-04T00:36
https://ria.ru/20200603/1572427543.html
СК опубликовал видео разлива топлива в Норильске
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РИА Новости

СК опубликовал видео разлива топлива в Норильске

20:15 03.06.2020 (обновлено: 00:36 04.06.2020)
25975
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео момента разлива дизельного топлива в Норильске, а также с работой следователей на месте происшествия.
На кадрах видно, что горючая жидкость вылилась на проезжую часть около ТЭЦ № 3 Норильско-Таймырской энергетической компании. Из-за разгерметизации резервуара около 20 тысяч тонн топлива попали в реку Амбарная и ручей. Площадь загрязнения составила около ста тысяч квадратных метров.
Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
В ролике следователи осматривают место аварии и беседуют с сотрудниками компании. Они изъяли документы по эксплуатации хранилища, а также взяли образцы грунта.
СК возбудил три уголовных дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Расследование передали в Главное следственное управление.
Назначены строительно-техническая, экологическая и ряд других экспертиз.
Начальника цеха, где произошло ЧП, задержали, он отказался от дачи показаний. Следователи допрашивают ответственных за информирование населения об аварии.
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В пятницу на ТЭЦ № 3 в Норильске произошло возгорание на площади 350 квадратных метров. Сообщалось, что пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну врезался автомобиль. Впоследствии Следственный комитет выдвинул другую версию: сначала из-за просевшего грунта прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего началось возгорание.
В среду на совещании у президента глава МЧС Евгений Зиничев констатировал, что информация об аварии поступила в ведомство только спустя два дня. В связи с этим Владимир Путин поручил силовикам оценить работу местных чиновников.
Российский лидер объявил аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеЕвгений ЗиничевСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинНорильскПроисшествия
Популярные комментарии
Вот и поделили завод Дерипаска и Потанин да так что до него нет дела не тому, не другом. Только деньги выкачивают, а за состоянием комбината никто не следит
3 июня, 20:20
Павлуша Сысойев
4010207
И где же это видео с моментом разлива топлива?
3 июня, 21:35
Владимир Свиридов
3200003
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