СК опубликовал видео разлива топлива в Норильске

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. опубликовал видео момента разлива дизельного топлива в Следственный комитет опубликовал видео момента разлива дизельного топлива в Норильске , а также с работой следователей на месте происшествия.

На кадрах видно, что горючая жидкость вылилась на проезжую часть около ТЭЦ № 3 Норильско-Таймырской энергетической компании. Из-за разгерметизации резервуара около 20 тысяч тонн топлива попали в реку Амбарная и ручей. Площадь загрязнения составила около ста тысяч квадратных метров.

Место разлива топлива в Норильске Место разлива топлива в Норильске

В ролике следователи осматривают место аварии и беседуют с сотрудниками компании. Они изъяли документы по эксплуатации хранилища, а также взяли образцы грунта.

СК возбудил три уголовных дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Расследование передали в Главное следственное управление.

Назначены строительно-техническая, экологическая и ряд других экспертиз.

Начальника цеха, где произошло ЧП, задержали, он отказался от дачи показаний. Следователи допрашивают ответственных за информирование населения об аварии.

В пятницу на ТЭЦ № 3 в Норильске произошло возгорание на площади 350 квадратных метров. Сообщалось, что пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну врезался автомобиль. Впоследствии Следственный комитет выдвинул другую версию: сначала из-за просевшего грунта прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего началось возгорание.

В среду на совещании у президента глава МЧС Евгений Зиничев констатировал, что информация об аварии поступила в ведомство только спустя два дня. В связи с этим Владимир Путин поручил силовикам оценить работу местных чиновников.