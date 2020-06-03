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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T20:11
https://ria.ru/20200603/1572427450.html
Онищенко рассказал, когда откроются кафе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572117369_0:150:3071:1877_1036x0_80_0_0_28e2a31c218ff538b8ab74547c5dbe9c.jpg
РИА Новости

Онищенко рассказал, когда откроются кафе

20:11 03.06.2020
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© REUTERS / Stevo VasiljevicЛюди отдыхают в кафе
Люди отдыхают в кафе
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
Люди отдыхают в кафе. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире программы "Между тем" на телеканале "Звезда" рассказал, когда могут снять введенные из-за коронавируса ограничения в работе ресторанов.
"Я думаю, что, если сейчас наладится погода, у нас уже 2 июня, и наконец-то наступит поздняя весна, а потом лето, тогда мы быстренько откажемся (от ограничений. — Прим. ред.)", — сказал он.
Онищенко добавил, что считает необходимым продолжение работы заведений общепита.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего инфекцией заражены более 6,2 миллиона человек, из которых 379 тысяч умерли.
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По последним данным, в России число заболевших COVID-19 превысило 432 тысячи, из них более 195 тысяч вылечились, 5215 пациентов скончались.
Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует масочный режим, ограничена работа заведений общепита.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоГеннадий ОнищенкоОбщество
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