Власти Армении ввели обязательный масочный режим на улицах

ЕРЕВАН, 3 июн – РИА Новости. Власти Власти Армении вводят обязательный масочный режим на улицах в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом, заявил в среду в ходе онлайн-брифинга вице-премьер Тигран Авинян, занимающий должность коменданта республики в период чрезвычайного положения.

"Ношение маски становится обязательным во всех общественных местах за пределами жилища", - сказал Авинян. По его словам, от этого требования освобождаются дети до шести лет и люди, занимающиеся физическими упражнениями и велопрогулками.

Вице-премьер напомнил, что ранее маски в обязательном порядке необходимо было носить в закрытых общественных помещениях, транспортных средствах, магазинах, объектах сферы услуг и на остановках общественного транспорта. В остальных случаях требовалось лишь наличие у людей этого защитного средства.

"Нынешние универсальные правила вводятся для упрощения контроля", - отметил Авинян. Он добавил, что у правительства есть и другие потенциальные инструменты борьбы с коронавирусом, в частности возвращение к ограничениям на передвижение, экономическую деятельность, ввод комендантского часа.

"Но на данном этапе мы стараемся не рассматривать подобные решения и руководствоваться логикой соблюдения установленных правил", - отметил вице-премьер.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 3 июня, COVID-19 выявлен у 10524 человек, 3454 излечились и 170 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.