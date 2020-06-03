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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T20:09
https://ria.ru/20200603/1572427325.html
Власти Армении ввели обязательный масочный режим на улицах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569168081_0:178:3008:1870_1036x0_80_0_0_ecfe28b061c8bdb51447339fa5232fd6.jpg
РИА Новости

Власти Армении ввели обязательный масочный режим на улицах

20:09 03.06.2020
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© Sputnik / Арам НерсесянСитуация в Ереване в связи с COVID-19
Ситуация в Ереване в связи с COVID-19
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 3 июн – РИА Новости. Власти Армении вводят обязательный масочный режим на улицах в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом, заявил в среду в ходе онлайн-брифинга вице-премьер Тигран Авинян, занимающий должность коменданта республики в период чрезвычайного положения.
"Ношение маски становится обязательным во всех общественных местах за пределами жилища", - сказал Авинян. По его словам, от этого требования освобождаются дети до шести лет и люди, занимающиеся физическими упражнениями и велопрогулками.
Вице-премьер напомнил, что ранее маски в обязательном порядке необходимо было носить в закрытых общественных помещениях, транспортных средствах, магазинах, объектах сферы услуг и на остановках общественного транспорта. В остальных случаях требовалось лишь наличие у людей этого защитного средства.
"Нынешние универсальные правила вводятся для упрощения контроля", - отметил Авинян. Он добавил, что у правительства есть и другие потенциальные инструменты борьбы с коронавирусом, в частности возвращение к ограничениям на передвижение, экономическую деятельность, ввод комендантского часа.
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"Но на данном этапе мы стараемся не рассматривать подобные решения и руководствоваться логикой соблюдения установленных правил", - отметил вице-премьер.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 3 июня, COVID-19 выявлен у 10524 человек, 3454 излечились и 170 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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