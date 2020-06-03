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Костин считает, что в России не будет банковского кризиса
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РИА Новости

Костин считает, что в России не будет банковского кризиса

20:36 03.06.2020 (обновлено: 20:38 03.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Банковского кризиса в России не будет, но сектор в целом не получит прибыль по итогам года, результат может быть низким, даже нулевым, однако убытки маловероятны, считает глава ВТБ Андрей Костин.
"Я не согласен в полной мере с Алексеем (главой Счетной палаты РФ Кудриным - ред.) в том плане, что будет у нас кризис финансовый, потому что за эти годы банковский сектор сильно окреп, сильно капитализирован. Но то, что это очень сильно бьет по доходам банка и то, что у нас, допустим, цифры за последние месяцы уже по второму кварталу пошли, за апрель прибыль сокращается буквально в шесть раз - это в целом по банковскому сектору и по банку из-за растущих резервов, из-за недополученных доходов", - сказал он в интервью Business FM.
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По его словам, "нельзя исключать, что по итогам года, особенно во втором и третьем квартале, прибыль банковского сектора может существенно сократиться, либо даже быть нулевой".
"Но я не думаю, что мы получим в целом по банковскому сектору убытки… Я считаю, что в целом мы не будем иметь банковский кризис, безусловно, но мы будем иметь в этом году, конечно, намного более низкие результаты доходности банковского сектора, чем он был в прошлом году. Повторяю, вплоть до нуля", - добавил он.
Костин пояснил, что еще по итогам апреля не было видно ухудшения ситуации даже частных клиентов, но уже по итогам мая фиксируется "значительное ухудшение". "В том числе и то, что значительно высокий (процент), тысячи наших клиентов не получили предполагаемого дохода, скажем, за май. Это значит, что у них, наверное, постепенно будет возникать больше проблем с обслуживанием, возвратом кредитов. И мы это предусматриваем, поэтому наша прибыль снижается, мы создаем резервы под такого рода проблемы, потому что мы их уже видим", - рассказал банкир.
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РоссияВТБАндрей Костин (банкир)Экономика
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