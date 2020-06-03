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2020-06-03T20:26
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Правозащитники подали в суд на полицию Миннесоты
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РИА Новости

Правозащитники подали в суд на полицию Миннесоты

19:56 03.06.2020 (обновлено: 20:26 03.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующие у резиденции губернатора штата Миннесота в городе Сент-Пол
Протестующие у резиденции губернатора штата Миннесота в городе Сент-Пол
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Отделение Американского союза гражданских свобод (ACLU) в Миннесоте подало иск против полиции от имени журналистов, которые подверглись нападениям со стороны правоохранителей во время освещения протестов в Миннесоте, говорится в сообщении организации.
Ответчиками по делу выступают мэрия Миннеаполиса, шеф полиции Медариа Аррадондо, глава полицейского профсоюза Боб Кролл, глава управления штата по общественной безопасности Джон Харрингтон и полковник полиции штата Мэтью Лангер.
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"За прошедшую неделю полиция Миннеаполиса и полиция штата Миннесота устроили беспрецедентную эскалацию незаконного применения силы, намеренно ставя своей целью журналистов. Они опрыскивали их слезоточивым газом и перечным спреем, стреляли журналистам в лицо резиновыми пулями — один фотожурналист частично ослеп. Они арестовывали журналистов без причины и угрожали им оружием, даже несмотря на то, что эти журналисты назвали себя и явно занимались журналистской работой", - говорится в релизе организации.
Иск имеет классовый характер — то есть к нему могут присоединиться все, кто считает себя пострадавшим по делу.
От суда требуют распорядиться, чтобы полиция прекратила нападать на журналистов, как в настоящее время, так и в будущем, а также признание того, что полиция нарушила первую поправку к Конституции США о свободе слова, четвертую поправку (запрет на незаконные обыски и задержания) и четырнадцатую поправку (запрет на лишение гражданских прав кроме как по приговору суда). От правоохранительных органов требуют также компенсации ущерба.
"Правоохранительные органы используют насилие и угрозы, чтобы помешать СМИ активно освещать демонстрации и поведение полиции в публичных местах", - сказала директор ACLU в Миннесоте по юридическим вопросам Тереза Нельсон. По ее словам, обществу и так трудно доверять полиции в сложившейся ситуации, а нападения на журналистов еще усугубляют дело.
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Главный истец по делу Джаред Гойетт — фотожурналист, который увидел серьезно пострадавшего молодого человека и пытался его прикрыть. В этот момент полиция выстрелила резиновой пулей ему в лицо, он получил тяжелую травму глаза. Это не единичный случай — журналистка-фрилансер ранее лишилась глаза при аналогичных обстоятельствах в Миннеаполисе, а в Чикаго лишился глаза демонстрант.
В случае с Гойеттом полиция не высказывала никаких предупреждений, не призывала разойтись, и это нарушает сложившуюся практику и стандарты, заявляют в ACLU.
Целый ряд журналистов подверглись нападению полиции в Миннесоте. Среди них был и корреспондент РИА Новости, которого полиция держала на мушке и брызнула ему в упор в лицо слезоточивым спреем после того, как он представился журналистом.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который навалился коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности, еще трое были уволены.
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