В Испании смертность в этом году увеличилась на 24 процента

МАДРИД, 3 июн – РИА Новости. Смертность в Смертность в Испании в этом году увеличилась почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Национального института статистики (INE).

"За 21 неделю 2020 года (до 24 мая) были зафиксированы 225 930 смертей, на 24,1% (43 954) больше, чем за тот же период 2019 года", - говорится в сообщении INE. Данных о причинах смертей в статистике не приводится.

По данным минздрава, жертвами эпидемии COVID-19 стали 27 128 человек, которым диагноз был подтвержден ПЦР-тестами. Таким образом, почти 17 тысяч "избыточных" смертей официально не связаны с коронавирусом.

Большинство смертельных случаев произошли в конце марта-начале апреля, в самый разгар эпидемии. С 30 марта по 5 апреля умерли 20 575 человек, на 155% больше, чем за ту же неделю прошлого года. Самое большое увеличение зафиксировано среди людей старше 90 лет (60 032 человек с начала года, на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого).

Ранее система мониторинга смертности (MoMo) при Институте здоровья Карлоса III обнародовала аналогичные цифры. По этим данным, с 13 марта по 22 мая в стране были зарегистрированы 120 851 смертей от всех причин, при этом ожидаемая смертность составляет за этот период 77 817. Таким образом, разница между ожидаемой смертностью и реально умершими - 43 034 человека.

Директор испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон назвал данные INE и MoMo "достоверными". При этом он признал, что среди почти 17 тысяч смертей, которые не учитываются как жертвы COVID-19, поскольку пациентам не проводились тесты ПЦР, могут действительно быть связанные с эпидемией. Кроме того, он назвал и другие возможные причины роста смертности: смерти от гриппа, несвоевременное оказание помощи из-за перегруженности системы здравоохранения или необращения к врачам из-за страха заразиться коронавирусом в больницах. "Есть часть, которую мы сейчас не можем определить, из-за чего это произошло. Мы сможем это оценить, когда через несколько месяцев врачебные заключения о причинах смерти нам позволят получить гораздо более детальную статистику", - заявил он на пресс-конференции.

По официальным данным, в стране с начала эпидемии было зафиксировано около 240 тысяч случаев заражения COVID-19. Однако проводимое министерством здравоохранения исследование свидетельствует, что реальное число заразившихся в стране составляет 2,3 миллиона человек, то есть уровень смертности - 0,8%.