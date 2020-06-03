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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T20:02
https://ria.ru/20200603/1572426984.html
В Испании смертность в этом году увеличилась на 24 процента
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569153982_0:146:3121:1902_1036x0_80_0_0_5b68d0189b4deebf07416ccef2aa8925.jpg
РИА Новости

В Испании смертность в этом году увеличилась на 24 процента

20:02 03.06.2020
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© AP Photo / Domenico StinellisМедицинские работники в палате интенсивной терапии
Медицинские работники в палате интенсивной терапии
© AP Photo / Domenico Stinellis
МАДРИД, 3 июн – РИА Новости. Смертность в Испании в этом году увеличилась почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Национального института статистики (INE).
"За 21 неделю 2020 года (до 24 мая) были зафиксированы 225 930 смертей, на 24,1% (43 954) больше, чем за тот же период 2019 года", - говорится в сообщении INE. Данных о причинах смертей в статистике не приводится.
По данным минздрава, жертвами эпидемии COVID-19 стали 27 128 человек, которым диагноз был подтвержден ПЦР-тестами. Таким образом, почти 17 тысяч "избыточных" смертей официально не связаны с коронавирусом.
Большинство смертельных случаев произошли в конце марта-начале апреля, в самый разгар эпидемии. С 30 марта по 5 апреля умерли 20 575 человек, на 155% больше, чем за ту же неделю прошлого года. Самое большое увеличение зафиксировано среди людей старше 90 лет (60 032 человек с начала года, на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого).
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Ранее система мониторинга смертности (MoMo) при Институте здоровья Карлоса III обнародовала аналогичные цифры. По этим данным, с 13 марта по 22 мая в стране были зарегистрированы 120 851 смертей от всех причин, при этом ожидаемая смертность составляет за этот период 77 817. Таким образом, разница между ожидаемой смертностью и реально умершими - 43 034 человека.
Директор испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон назвал данные INE и MoMo "достоверными". При этом он признал, что среди почти 17 тысяч смертей, которые не учитываются как жертвы COVID-19, поскольку пациентам не проводились тесты ПЦР, могут действительно быть связанные с эпидемией. Кроме того, он назвал и другие возможные причины роста смертности: смерти от гриппа, несвоевременное оказание помощи из-за перегруженности системы здравоохранения или необращения к врачам из-за страха заразиться коронавирусом в больницах. "Есть часть, которую мы сейчас не можем определить, из-за чего это произошло. Мы сможем это оценить, когда через несколько месяцев врачебные заключения о причинах смерти нам позволят получить гораздо более детальную статистику", - заявил он на пресс-конференции.
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По официальным данным, в стране с начала эпидемии было зафиксировано около 240 тысяч случаев заражения COVID-19. Однако проводимое министерством здравоохранения исследование свидетельствует, что реальное число заразившихся в стране составляет 2,3 миллиона человек, то есть уровень смертности - 0,8%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИспанияВ мире
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