В ЕП обсудят ситуацию с правами человека в США после гибели Флойда

БРЮССЕЛЬ, 3 июн – РИА Новости, Мария Князева. Профильный подкомитет Европейского парламента обсудит утром 5 июня ситуацию с правами человека в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, говорится в сообщении ЕП.
"Члены подкомитета... обсудят в пятницу ситуацию с правами человека в Соединенных Штатах после смерти Джорджа Флойда", - говорится в нем.
Обсуждение должно начаться в 11.15 мск и пройти в форме видеоконференции.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США неделю назад после гибели афроамериканца Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя ранее на текущей неделе гибель Флойда, заявил, что Евросоюз осуждает насилие и расизм любого рода, поддерживает право на мирные протесты, однако призывает к деэскалации напряженности.