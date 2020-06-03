В КБР сильный ветер повредил фасад госпиталя для больных COVID-19

НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Сильный штормовой ветер повредил фасад госпиталя для больных коронавирусом в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии, никто не пострадал, медучреждение продолжает работать в штатном режиме, сообщает региональный минздрав.
Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором показано, что ветер сорвал облицовку со здания больницы в Прохладном.
"Госпиталь особо опасных инфекций ЦРБ Прохладного и Прохладненского района продолжает работать в штатном режиме. Лечебный процесс продолжается. От шквалистого ветра пострадал фасад здания, разбиты два окна", - говорится в сообщении в аккаунте минздрава в Instagram.
Отмечается, что сейчас проводятся замеры, чтобы восстановить окна.
"Будет создана комиссия, чтобы определить объем разрушений и ликвидировать последствия стихии. Ситуация на контроле у министра", - подчеркивает министерство.
В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 3052 подтвержденных случая COVID-19, в республике скончались 25 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
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