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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T20:12
https://ria.ru/20200603/1572426874.html
В КБР сильный ветер повредил фасад госпиталя для больных COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572427154_0:269:492:546_1036x0_80_0_0_b3a6dd996c6e6d3b9a032e03555ab03c.jpg
РИА Новости

В КБР сильный ветер повредил фасад госпиталя для больных COVID-19

20:12 03.06.2020
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Скриншот видео очевидца из КБР, где сильный ветер повредил фасад госпиталя
Скриншот видео очевидца из КБР, где сильный ветер повредил фасад госпиталя
НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Сильный штормовой ветер повредил фасад госпиталя для больных коронавирусом в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии, никто не пострадал, медучреждение продолжает работать в штатном режиме, сообщает региональный минздрав.
Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором показано, что ветер сорвал облицовку со здания больницы в Прохладном.
"Госпиталь особо опасных инфекций ЦРБ Прохладного и Прохладненского района продолжает работать в штатном режиме. Лечебный процесс продолжается. От шквалистого ветра пострадал фасад здания, разбиты два окна", - говорится в сообщении в аккаунте минздрава в Instagram.
Отмечается, что сейчас проводятся замеры, чтобы восстановить окна.
"Будет создана комиссия, чтобы определить объем разрушений и ликвидировать последствия стихии. Ситуация на контроле у министра", - подчеркивает министерство.
В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 3052 подтвержденных случая COVID-19, в республике скончались 25 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - ОбществоПрохладненский районПроисшествия
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