В КБР сильный ветер повредил фасад госпиталя для больных COVID-19

Скриншот видео очевидца из КБР, где сильный ветер повредил фасад госпиталя

Скриншот видео очевидца из КБР, где сильный ветер повредил фасад госпиталя

НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Сильный штормовой ветер повредил фасад госпиталя для больных коронавирусом в городе Прохладный в Сильный штормовой ветер повредил фасад госпиталя для больных коронавирусом в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии , никто не пострадал, медучреждение продолжает работать в штатном режиме, сообщает региональный минздрав.

Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором показано, что ветер сорвал облицовку со здания больницы в Прохладном.

"Госпиталь особо опасных инфекций ЦРБ Прохладного и Прохладненского района продолжает работать в штатном режиме. Лечебный процесс продолжается. От шквалистого ветра пострадал фасад здания, разбиты два окна", - говорится в сообщении в аккаунте минздрава в Instagram

Отмечается, что сейчас проводятся замеры, чтобы восстановить окна.

"Будет создана комиссия, чтобы определить объем разрушений и ликвидировать последствия стихии. Ситуация на контроле у министра", - подчеркивает министерство.

В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 3052 подтвержденных случая COVID-19, в республике скончались 25 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.