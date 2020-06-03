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Религия и мировоззрение
2020-06-03T19:47
https://ria.ru/20200603/1572426651.html
Выздоровевший клирик Елоховского собора в Москве сдал плазму крови
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РИА Новости

Выздоровевший клирик Елоховского собора в Москве сдал плазму крови

19:47 03.06.2020
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© иерей Виктор ЛенокКлирик столичного Богоявленского собора в Елохове иерей Виктор Ленок, переболевший COVID-19, стал донором крови
Клирик столичного Богоявленского собора в Елохове иерей Виктор Ленок, переболевший COVID-19, стал донором крови
© иерей Виктор Ленок
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Клирик столичного Богоявленского собора в Елохове иерей Виктор Ленок, который переболел двусторонней вирусной пневмонией и провел положенное время на карантине, рассказал, что после выздоровления сдал плазму крови.
"Я вышел служить неделю назад. А вчера утром после литургии сдал плазму – там мне дали кружку с надписью "Доброта у Вас в крови", - сказал Ленок РИА Новости, отметив, что теперь его кровь может помочь другим людям в борьбе с болезнью, в том числе "врачам, лежащим в реанимации".
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По мнению клирика, его болезнь и сама эпидемия случились промыслительно. "Многие события последних месяцев говорят о том, что это случилось не просто так. Температура у меня спала на Великую субботу (день перед Воскресением Христовым – ред.): было 38-39 градусов, а потом сразу – 36,6. Храм наш после эпидемии открыли 2 июня - в день памяти Алексия митрополита Московского (мощи которого – одна из святынь Елоховского собора – ред.). Промысел Божий – штука сложная, нелинейная, нам неподвластная", - сказал Ленок.
Он отметил, что эпидемия коснулась людей всех национальностей и конфессий. "В изоляции человек либо становится добрее, направляет силы в нужное русло, либо злее, потому что выходят наружу его страсти. Но когда ты несколько месяцев в четырех стенах, остаться равнодушным невозможно", - сказал священник.
© иерей Виктор ЛенокКлирик столичного Богоявленского собора в Елохове иерей Виктор Ленок, переболевший COVID-19, стал донором крови
Клирик столичного Богоявленского собора в Елохове иерей Виктор Ленок, переболевший COVID-19, стал донором крови
© иерей Виктор Ленок
Клирик столичного Богоявленского собора в Елохове иерей Виктор Ленок, переболевший COVID-19, стал донором крови
По его словам, пока он был в стационаре и дома, то общался с верующими только в соцсетях. "Я не заразный", - шутит теперь иерей и уже смело контактирует с прихожанами.
После вынужденного перерыва из-за эпидемии 2 июня два столичных храма РПЦ открыли двери для прихожан – это Богоявленский кафедральный собор в Елохове и Кафедральный соборный храм Христа Спасителя. Остальные церкви откроются только 6 июня.
Елоховский собор в Москве
Вчера, 11:10Религия и мировоззрение
"Исполнить последнее желание": как прошли службы в открывшихся храмах РПЦ
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