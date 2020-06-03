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2020-06-03T19:44
https://ria.ru/20200603/1572426416.html
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Ливии

19:44 03.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри в среду в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость прекращения боевых действий в Ливии и возобновления содержательных переговоров между противоборствующими сторонами, говорится в сообщении российского дипведомства.
Отмечается, что телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и Египта состоялся по инициативе египетской стороны.
"В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями относительно перспектив развития обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В русле общих подходов министры подтвердили безальтернативность политического урегулирования конфликта в Ливии. Подчеркнули необходимость прекращения боевых действий и возобновления содержательных переговоров между противоборствующими ливийскими сторонами", - отметили в российском МИД.
Уточняется, что в этом контексте была поддержана предложенная председателем Палаты депутатов Ливии Агилом Салехом программа вывода страны из кризиса, которая могла бы лечь в основу межливийского диалога в развитие "берлинского процесса".
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"При обсуждении проблематики ближневосточного урегулирования Лавров и Шукри высказались за активизацию консолидированных усилий международного сообщества, включая участников "квартета" международных посредников и членов Лиги арабских государств, с целью скорейшего возобновления прямых палестино-израильских переговоров под эгидой ООН для решения всех вопросов окончательного статуса и достижения всеобъемлющего мирного соглашения", - добавили в ведомстве.
Стороны отметили, что реализация планов по аннексии части палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан поставит под угрозу перспективу двухгосударственного решения палестино-израильской проблемы и может спровоцировать новый опасный виток насилия в регионе.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Обострение конфликта в ЛивииСеверная АфрикаХалифа ХафтарСамех ШукриБлижний ВостокСергей ЛавровЕвросоюзЛивияООНВ мире
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