Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Ливии

Отмечается, что телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и Египта состоялся по инициативе египетской стороны.

Уточняется, что в этом контексте была поддержана предложенная председателем Палаты депутатов Ливии Агилом Салехом программа вывода страны из кризиса, которая могла бы лечь в основу межливийского диалога в развитие "берлинского процесса".