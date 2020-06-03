Мишустин подписал распоряжение о возвращении больниц к обычной работе

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о постепенном возвращении к оказанию плановой медпомощи больниц, чей коечный фонд был перепрофилирован под COVID-19, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Установить, что федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие полномочия учредителей подведомственных им организаций, и учредители частных медицинских организаций вправе по согласованию с правительством Москвы и с учетом эпидемиологической обстановки принимать решения о поэтапном восстановлении профильной деятельности ... организаций и их структурных подразделений в части коек, перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в стационарных условиях", - говорится в документе.
В документе говорится об организациях, указанных в приложениях № 1 - 3 распоряжения от 2 апреля 2020 года № 844-р.
Федеральные и частные клиники смогут приступать к поэтапному восстановлению профильной деятельности по решению своих учредителей.
Еще одним распоряжением Мишустин исключил из перечня медорганизаций, задействованных для помощи больным с коронавирусом, Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи, Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Измерова, Национальный медицинский исследовательский центр стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России и больницу Центросоюза.
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